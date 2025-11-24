Resultados del sorteo Tris 35163: todos los ganadores de hoy lunes 24 de noviembre 2025

La Lotería Nacional llevará a cabo esta tarde los sorteos Tris, uno de los concursos de esta institución más populares en todo el país. Si ya compraste tu boleto en unos momentos te daremos a conocer los números ganadores.
Números ganadores del Sorteo Tris
Tris del Mediodía: 13508
¿A qué hora es el sorteo Tris?
Los sorteos Tris se realizan de lunes a viernes todo el año después del cierre de ventas que se ejecuta de manera automática y existen tres horarios para este concurso:
Tris del mediodía a las 13:00 horas
Tris de las Tres a las 15:00 horas
Tris Extra 17:00 horas
Tris de las Siete a las 19:00 horas
Tris Clásico a las 21:15 horas
Transmisión en vivo Sorteo Tris
¿Cómo se juega Tris?
Puedes llenar un volante en un expendio de la Lotería Nacional, dictarle tus números a un agente, o dejar que el sistema (Trismático) elija una combinación al azar por ti.
Modalidades de apuesta
Existen varias modalidades de juego, y tu premio dependerá de cuántos números aciertes y en qué orden:
Directa de 5: Eliges 5 números en un orden específico. Ganas si tu combinación coincide exactamente, de izquierda a derecha, con los cinco números ganadores del sorteo.
Directa de 4: Eliges 4 números para las últimas cuatro posiciones. El primer número del sorteo se descarta para esta modalidad.
Directa de 3: Eliges 3 números para las últimas tres posiciones. Los primeros dos números del sorteo se descartan.
Par Inicial o Par Final: Aciertas los dos primeros (par inicial) o los dos últimos (par final) números de la combinación ganadora.
Número Inicial o Número Final: Aciertas solo el primer o el último número de la combinación ganadora.
Combos (7 o 10): Estos te permiten jugar automáticamente en múltiples modalidades a la vez (Directa 5, Directa 4, etc.), aumentando tus posibilidades de ganar.
¿Dónde y cuándo jugar?
Para quienes aún no conocen la dinámica, pueden llenar su boleto en expendios de la Lotería Nacional o en línea a través de miloteria.mx.
Hay cinco sorteos de Tris todos los días del año.
¿Cómo cobrar tu premio del sorteo Tris?
Si fuiste ganador del sorteo Tris, deberás acudir al expendio oficial de tu localidad y presentar, junto con una identificación oficial (IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar); el billete o billetes premiados para su validación y seguir los siguientes pasos:
- Recibir del Expendio Oficial la “Factura de Billetes Premiados”, el o los billetes premiados con el sello del Expendio en el reverso del mismo y su identificación oficial, firma de recibido una copia y la indicación de la sucursal bancaria en la que puede cobrar su premio.
- Acudir a la sucursal bancaria indicada y presentar la Factura de Billetes Premiados, junto con el o los billetes premiados e identificación oficial.
- Recibir el cheque nominativo por el importe neto indicado en la factura.