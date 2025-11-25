¿Cómo lo hizo? Hombre burla seguridad e irrumpe en la pista del aeropuerto de Guadalajara Un sujeto ingresó a la pista del aeropuerto de Guadalajara, ocasionando el retraso de diferentes vuelos (@LupitaJuarezH)

La mañana de este martes 25 de noviembre, usuarios en redes sociales publicaron el video de un sujeto irrumpiendo en la pista del aeropuerto de Guadalajara. Mientras que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara ya ha emitido un comunicado al respecto.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el hecho sucedió alrededor de las 8:15 horas de la mañana en la pista 29R del aeropuerto de Guadalajara cuando se registró la presencia de una persona ajena al aeropuerto en la pista de vuelo, al lado de una nave.

Inmediatamente después, el equipo de seguridad del aeropuerto activó el protocolo de seguridad correspondiente, asegurando el área y evitando que la operación aeroportuaria fuera comprometida.

El protocolo que se aplicó tras lo sucedido fue el Plan Local de Seguridad Aeroportuaria (PLSA), por lo que se cerró de emergencia la pista 29R, donde sucedió el incidente. A su vez, el equipo de seguridad neutralizó al sujeto en la pista.

Mientras que Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) detuvo las operaciones de aterrizaje y despegue de manera temporal, retrasando diferentes vuelos.

Otra de las acciones que realizó el Aeropuerto de Guadalajara fue notificar sobre el incidente a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y a las autoridades correspondientes.

Vuelos retrasados debido a que un hombre irrumpió en la pista del aeropuerto de Guadalajara

Como parte de la activación del protocolo PLSA, Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) suspendió las operaciones de aterrizaje y despegue de manera temporal, afectando las operaciones de siete vuelos.

Uno de ellos fue el vuelo Volaris 1332 con destino a Acapulco, siendo este el avión en donde se identificó al sujeto que irrumpió en la pista.

Fue a las 12:00 de la tarde que el Aeropuerto de Guadalajara reanudó sus operaciones, operando con normalidad desde entonces. A su vez, recomienda a los pasajeros contactar a su aerolínea para conocer si hubo una modificación en su itinerario.

Hombre que ingresó en la pista del aeropuerto de Guadalajara es detenido

Según el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el equipo de seguridad aeroportuaria neutralizó al sujeto en la pista cuando se identificó su presencia cerca de la nave para después ser puesto a disposición de la Guardia Nacional. Actualmente se encuentra en el Ministerio Público (MP) para continuar con su proceso.

Hasta el momento se desconoce cómo fue que el hombre logró ingresar de manera desapercibida hasta la pista. Mientras que el Aeropuerto de Guadalajara realiza una investigación para conocer los detalles.