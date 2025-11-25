Resultados Lotería Nacional 25 de noviembre 2025: ganadores del Sorteo Mayor 3994

Sorteo Mayor 3994 de la Lotería Nacional Este martes 19 de noviembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 3994 de la Lotería Nacional reúne este martes 25 de noviembre a cientos de participantes atentos al desarrollo de una de las ediciones más esperadas del mes. El Salón de Sorteos, en la Ciudad de México, volverá a marcar el ritmo de la noche con las voces de los tradicionales “niños gritones”, encargados de anunciar los números ganadores.

La institución dedicó esta edición al 30° aniversario del Premio Nobel de Química 1995 y al Centenario de Ingeniería Química. En medio de la conmemoración se recordó el legado del Dr. Mario Molina, uno de los egresados más distinguidos de esta disciplina.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 3994?

El Sorteo Mayor 3994 repartió una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos. El billete completo otorgó un premio mayor de 21 millones de pesos, dividido en tres series con valor de 7 millones de pesos cada una.

Quienes optaron por un cachito de 30 pesos accedieron a un potencial de 350 mil pesos, un monto que volvió a posicionar este sorteo entre las opciones predilectas del público. En total se distribuyeron 18,760 premios y reintegros, volumen que mantiene vivo el interés por esta modalidad clásica de la Lotería Nacional.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 3994 de la Lotería Nacional

La ceremonia se transmite mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Miles de participantes siguen el anuncio del premio mayor en tiempo real, atentos a cada número cantado por los niños gritones.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3994 de la Lotería Nacional?

La actividad comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, horario habitual de los Sorteos Mayores.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3994?

Los números ganadores están disponibles en los expendios autorizados, además del verificador digital alojado en el portal oficial de la Lotería Nacional. Esta herramienta permite revisar al instante si un billete obtuvo premio.

También se difunden listados completos en redes sociales y canales institucionales para ofrecer una consulta ágil y accesible a todos los participantes.