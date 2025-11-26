Pensión del Bienestar: ¿Cuándo será el próximo registro?

Pensión del Bienestar 2026: todo lo que debes saber sobre registros, requisitos y próximos pagos

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, implementada desde 2019, permanece como uno de los apoyos sociales más relevantes del Gobierno de México. Este programa otorga un recurso económico cada dos meses a personas de 65 años en adelante, sin importar su entidad de residencia. Para 2025, cada beneficiario recibe 6,200 pesos, monto que se cobra directamente mediante la tarjeta del Bienestar en cajeros y ventanillas del Banco del Bienestar.

¿Cuándo será el próximo registro a la Pensión del Bienestar?

Aunque las autoridades aún no han anunciado oficialmente una fecha para un nuevo proceso de inscripción, se prevé —siguiendo patrones de años anteriores— que la convocatoria podría abrirse en diciembre de 2025. Mientras tanto, se recomienda mantenerse atento a los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y a las comunicaciones de su titular, Ariadna Montiel Reyes. Para dudas o aclaraciones, está disponible la Línea Bienestar: 800 639 42 64.

Documentos y pasos para registrarse

Quienes aguardan una nueva convocatoria deberán preparar los documentos solicitados:

• Acta de nacimiento legible

• Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, INAPAM o carta de identidad)

• CURP con impresión reciente

• Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

• Número telefónico celular y de casa

El registro se realiza de manera presencial en los Módulos del Bienestar, cuya ubicación puede consultarse en ubicatumodulo.bienestar.gob.mx. Los adultos mayores también pueden designar a un auxiliar, quien presentará los mismos documentos, junto con un comprobante de parentesco, para apoyar en trámites posteriores como la entrega de tarjeta o representación.

¿Cómo saber si ya llegó el pago?

La última dispersión de la pensión ocurrió del 3 al 27 de noviembre de 2025, por lo que se estima que el siguiente depósito se realizará en enero de 2026. Para verificar el saldo, los beneficiarios pueden utilizar la aplicación del Banco del Bienestar (Android y iOS), donde es posible consultar movimientos recientes. Otra opción es acudir a una sucursal y revisar directamente en los cajeros automáticos. Para resolver cualquier inquietud, sigue activa la Línea Bienestar: 800 639 42 64, además de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.