¿Por qué aparecen mosquitas en los baños y cómo puedo repelerlas?

Esos diminutos insectos que ves revoloteando en cualquier baño y que parece que surgieron como por arte de magia podrían estar revelando un exceso de humedad y hasta suciedad en dicho espacio. Estamos hablando del mosquito de baño, también llamado mosca de drenaje o mosca de humedad.
Este bicho, tal como uno de sus nombres lo señala, es un amante de la humedad, el moho y la suciedad, principalmente en tuberías, desagües, drenajes y lugares con agua estancada.
Es en esos rincones donde las hembras prefieren desovar, logrando hasta 200 huevos por vez. En cosa de entre 6 y 8 semanas, podrías tener una plaga doméstica.
Si bien esta especie no representa un peligro para la salud, su presencia sí podría ser una señal de alerta respecto al mantenimiento de tu baño.
¿Cómo puedo identificar a la mosca de humedad?
Es importante reconocerlas bien, y no confundirlas con moscas de la fruta u otros insectos. Algunas características podrían ser:
- Vuelan lento
- Se les puede ver siempre en entornos húmedos
- Las larvas viven en la “mugre orgánica” acumulada en las tuberías en colaboración de los restos de jabón, piel, cabello y otros residuos
¿Cómo puedo acabar con las moscas en mi baño?
Si los mosquitos de baño ya se convirtieron en una verdadera molestia, lo que hay que hacer es atacar su nido:
- Ventila tu baño dejando una ventana abierta o con la ayuda de un ventilador para mantener el ambiente seco
- Revisa y repara fugas, grietas o problemas de drenaje
- Si tienes drenajes que no usas seguido, ponles tapa o vierte agua de vez en cuando para que no se sequen por completo
- Limpia las tuberías y rejillas sucias con un cepillo rígido o un limpiador de drenaje para remover la capa pegajosa de suciedad
- Enjuaga con agua caliente (no hirviendo si tus tuberías son de plástico) por las coladeras
Remedios caseros para acabar con las moscas del baño
- Echa media taza de bicarbonato de sodio al drenaje, seguido de una taza de vinagre
- Deja que burbujee por algunos minutos
- Enjuaga con agua caliente y repite si consideras necesario
Si, a pesar de todos tus intentos, no logras deshacerte de ellas, no esperes y llama a un profesional en mantenimiento sanitario o control de plagas. Quizá lo mejor sea fumigar.
La presencia del mosquito de baño no es solo una molestia, pueden ser la red flag que necesitas para checar tus tuberías, prevenirte del moho y controlar los malos olores.