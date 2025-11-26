Resultados Melate, Revancha y Revanchita miércoles 26 de noviembre 2025: números ganadores del sorteo 4140

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 26 de noviembre (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4140 celebra hoy una de las noches más atractivas del calendario de la Lotería Nacional, por su bolsa acumulada, un monto que pocas veces aparece; por ello hay gran expectativa este miércoles 26 de noviembre para conocer los números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4140?

El premio mayor alcanzó 450 millones de pesos, resultado de una racha prolongada sin ganadores del premio mayor. Esta cantidad convirtió al sorteo 4140 en uno de los más llamativos de 2025.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4140

La emisión oficial se desarrollz mediante el canal institucional de YouTube de la Lotería Nacional.

La grabación permanece disponible para cualquier persona que desee revisar el proceso completo de extracción de esferas. Como cada viernes, los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita serán anunciados en ese mismo espacio digital.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4140?

El sorteo respetó el horario regular de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Este esquema se mantiene estable desde hace años, lo que permite a los participantes programar con claridad sus consultas posteriores.

¿Cómo se juega Melate?

La dinámica consiste en elegir entre seis y diez números dentro de un universo del 1 al 56. Durante la extracción aparecen seis esferas principales y un número adicional que define premios de categorías posteriores. Un rasgo distintivo del sistema es que un solo boleto abre la puerta a Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía de forma significativa las posibilidades de obtener un premio en alguna de las modalidades.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4140?

La revisión de combinaciones ganadoras se puede realizar en el sitio oficial de la Lotería Nacional o en establecimientos autorizados. El verificador digital ofrece una consulta inmediata del estatus de cada boleto, herramienta que facilita confirmar premios sin necesidad de trasladarse a un punto físico.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El acceso al sorteo principal tiene un valor de 15 pesos. La opción Revancha suma 10 pesos adicionales y Revanchita agrega 5 pesos más. Quien activa las tres modalidades completa una apuesta total de 30 pesos, estructura que brinda distintas rutas de juego con un costo accesible.