Lady Gaga: las señales que apuntan a que podría inaugurar el Mundial 2026 en México

Lady Gaga podría inaugurar el Mundial 2026 en México Te decimos lo que se sabe hasta el momento.

De acuerdo con medios internacionales, circula una versión que ha causado euforia entre los fans de la “Mother Monster”: Lady Gaga figura como una de las principales contendientes para encabezar el espectáculo de inauguración del Mundial 2026, cuyo primer partido se celebrará el 11 de junio en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

Aquí te contamos cuáles son las señales que han alimentado esta posibilidad.

Las señales que apuntan a que Lady Gaga podría inaugurar el Mundial 2026 en México

Desde que se confirmó que el partido inaugural se celebraría en México, uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026, las expectativas han crecido respecto a quién será la estrella encargada del espectáculo de apertura.

Según Pop Tingz, un medio estadounidense dedicado al entretenimiento, Stefani Joanne Angelina Germanotta, mundialmente conocida como Lady Gaga, estaría considerada para presentarse en la ceremonia inaugural del encuentro que será el debut para la selección mexicana de futbol.

Otra señal que hace esta posibilidad latente, es que la gira mundial actual de Gaga, The Mayhem Ball, que se extiende hasta abril de 2026, coincide en calendario con la fecha del Mundial, lo que, en teoría, la dejaría disponible para presentar un show en junio de ese año.

¿Qué han dicho la FIFA y la cantante sobre su posible show inaugural?

Tras la deambulación del rumor, fanáticos de la cantante y aficionados del futbol mundial, se preguntan; ¿qué han declarado Lady Gaga y la FIFA sobre su posible participación en el partido inaugural en México?

Hasta el momento, no existe una declaración oficial de la FIFA, ni del equipo de Lady Gaga confirmando que haya un contrato firmado.

No obstante, la especulación continúa aumentando, luego de que el rumor haya cobrado fuerza y se hiciera tendencia en redes sociales, donde los fanáticos de la “Mother Monster” aún esperan la confirmación oficial.

Por ahora, solo Xavi, una de las figuras más importantes del regional mexicano, ha confirmado su presencia en el Mundial 2026, aunque no se ha mencionado que vaya a participar en el espectáculo inaugural del próximo 11 de junio de 2026.