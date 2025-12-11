‘Supergirl’: te explicamos todo sobre el teaser trailer que anticipa a una heroína más oscura

Teaser Trailer Supergirl Tras meses de espera y un exitoso recibimiento a su primo Superman, el teaser trailer de Supergirl llega al público; muestra los primeros vistazos del planeta Kryptón y su destrucción

Posicionada como la película más popular de este 2025, Superman de James Gunn resucitó el universo cinematográfico de DC Cómics, abriendo las posibilidades para proyectos más ambiciosos y pavimentando el camino a otros personajes emblemáticos de las historietas que saltarán a la pantalla grande.

Tal caso es el de Kara Zor-El, alias Supergirl, conocida por ser la prima de Superman y —junta con el Hombre de Acero— única sobreviviente de la destrucción del planeta Kryptón.

En Superman 2025, Supergirl tuvo su primera aparición y despertó inmediatamente la emoción de los fanáticos y fanáticas de la kryptoniana por su próxima película, la cual estará basada en uno de los cómics más icónicos de la heroína, Supergirl: Woman of Tomorrow.

Este jueves 11 de diciembre, el primer teaser trailer de la película se liberó en redes sociales y regaló vistazos impresionantes sobre los personajes involucrados, los paisajes del planeta Kryptón y la crisis de identidad que atravesará la protagonista. ¡Te contamos!

Teaser Trailer de Supergirl explicado

Anteriormente, James Gunn ya había anunciado que el primer vistazo a la película Supergirl llegaría este jueves 11 de diciembre, lo que mantuvo a la expectación al público fanático del personaje y DC Cómics en general.

Tras aproximadamente dos horas de su estreno, el primer adelanto de la película ha incendiado la conversación en redes sociales sobre los detalles que mostró; entre ellos, destaca un Krypto —el súper perro— desanimado y la destrucción del planeta Kryptón, hogar de Kara Zor-El y Clark Kent.

El adelanto también mostró el primer vistazo de Jason Mamoa, quien ya había trabajado en DC Cómics como Aquaman, pero regresa a la pantalla de los superhéroes y villanos para interpretar a Lobo, un cazarrecompensas que recorre la galaxia y cuyo camino se encontrará con el de Kara.

Por otra parte, también nos mostraron al villano principal del filme, Krem of the Yellow Hills, que será interpretado por Matthias Schoenaerts, mercenario que asesinó al padre de la co-protagonista, Ruthye, y el cual Kara debe vencer al ser contratada por la muchacha para vengar la muerte de su progenitor.

Finalmente, Ruthye Marye Knoll, a cargo de la actriz Eve Ridley, será la compañera de Supergirl en esta película. Ruthye es una viajera de un planeta que orbita un sol rojo (lugares que Kara frecuenta).

La diferencia entre Supergirl y Superman: una heroína con defectos

Durante el trailer, Kara menciona que la extinción de su planeta no fue un suceso de un día, sino un proceso, mostrando las primeras imágenes de un Kryptón utópico, donde todos visten de blanco y cuya estructura da la impresión de ser una comunidad avanzada.

“Kyrptón no murió en un día. Los dioses no son tan amables”, menciona a su compañera en el filme, palabras que marcan la principal diferencia entre Supergirl y Superman.

Mientras que Clark fue expulsado de Kryptón por su protección cuando era un bebé, Kara ya tenía la edad de una adolescente, pero —al escapar del planeta alienígena— quedó varada en el espacio hasta que pudo llegar a la Tierra años después.

En su memoria, Kryptón no es un sueño, sino un fantasma que conoció, amó y, en el presente, sufre su pérdida y la pérdida de su propia identidad al ser una forastera sin hogar.

Debido a ello, como se mostró en el final de Superman 2025, Kara prefiere evadir la realidad yendo de fiesta a otros planetas y embriagándose constantemente.

Woman of Tomorrow explorará los temores de Kara, sus dolores pasados y la incetidumbre del futuro, así como los valores que aún posee en su camino para descubrirse a sí misma.

¿Cuándo se estrenará Supergirl?

A cargo de la dirección de Craig Gillespie (I, Tonya), y segundo producto cinematográfico de la familia “Super” para el DCU, Supergirl tiene fecha de estreno para el 26 de junio del año 2026.

De acuerdo con la agenda de DC, un año después del debut de Kara Zor-El en cines, su primo Clark Kent volverá a las pantallas con la segunda parte de Superman, que llevará por título Man of Tomorrow y su fecha de estreno está prevista para el verano del 2027.