¿Quién es Proyecto Escolar? El influencer que puso en aprietos a Alito y otros políticos Desde Ale Moreno, hasta Sergio Mayer y Margarita Zavala, Proyecto Escolar se dedicó a incomodar a políticos y lo publicó en redes sociales (@proyectoescolar_)

Proyecto Escolar publicó un video en redes sociales donde se dedica a hacer preguntas “incómodas” a políticos en la Cámara de Diputados y muestra cómo fue expulsado de esta.

Desde Ale Moreno, hasta Sergio Mayer y Margarita Zavala, Proyecto Escolar les preguntó a los políticos por sus libros favoritos, sus iniciativas presentadas, si Cuauhtémoc asistió al pleno y la recomendación de una bebida para los jóvenes. Tras estas preguntas, el joven de Proyecto Escolar fue expulsado de la Cámara de Diputados.

El video, el cual se encuentra de manera completa en YouTube, cuenta con dos partes: en la primera, entrevista a políticos en la Cámara de Diputados hasta que es expulsado de ahí, y en la segunda, se dirige al Senado, donde entrevista a Alejandro Moreno, presidente y senador por el partido del PRI.

En la Cámara de Diputados, cuando se acerca a Margarita Zavala, le pregunta sobre sus libros favoritos, le pide que recomiende una bebida para los jóvenes y finalmente le cuestiona si se enojó sobre una pregunta que le realizó en videos anteriores relacionada con su esposo Felipe Calderón.

“Mucha gente piensa que te enojaste por lo que te dije del Bacardí, pero la verdad no, ¿no tiene nada de malo que tu esposo se eche los bacardis?”.

Ante esto, Margarita Zavala le pidió a Proyecto Escolar que no la insulte y, de acuerdo con el creador de contenido, lo amenazó con expulsarlo del lugar. Aunque se alejó de la diputada, aún así terminó siendo echado, aunque según los oficiales que lo sacaron, fue más bien porque los diputados se habían quejado.

Mientras que en el Senado, pudo entrevistar a Ale Moreno, a quien le preguntó qué opinaba sobre “ser uno de los últimos dinosaurios del PRI”, por lo que el senador respondió que era un “político serio, profesional, comprometido”.

A finalizar las entrevistas, Proyecto Escolar compartió unas reflexiones finales donde animaba a las personas a cuestionar a los políticos:

“Si ellos han decidido mofarse del mandato público incumpliendo sus deberes básicos, lo mínimo que la decencia nos exige es devolverles la broma.” Fue una de las reflexiones finales del creador detrás de Proyecto Escolar, tras sus entrevistas a los políticos.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 2 millones de vistas tanto en Instagram como en TikTok, y los usuarios en redes sociales han mostrado su apoyo, pues cuenta con más de 400 mil me gusta en total.

¿Quién es Proyecto Escolar?

Proyecto Escolar es el nombre de usuario de un creador de contenido, del que se conoce únicamente su nombre, el cual es “Marco”.

En sus redes sociales se dedica a realizar entrevistas donde cuestiona con preguntas poco usuales a diferentes figuras públicas como Sandra Cuevas.

Asimismo, desde la creación de su perfil ha cubierto desde eventos como la marcha de la “marea rosa” en 2024, hasta la reciente marcha de la “Generación Z”.

“Entendemos el clima político actual, pero hay un poder subestimado en la sátira y la interrupción. Cuando logras que un funcionario tartamudee porque lo sacaste de su yo prefabricado, le estás recordando que su autoridad no es divina, es prestada.” Fue uno de sus comentarios en su más reciente video donde incomoda a políticos.