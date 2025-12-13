¿Qué crema sí aclara la piel? Profeco revela opción barata y efectiva por menos de 100 pesos

Crema aclaradora recomendada por la Profeco Especial

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de una evaluación sobre diversas cremas aclarantes corporales disponibles en México, con el objetivo de orientar a los consumidores hacia opciones seguras, efectivas y con buena relación calidad-precio.

Entre los productos analizados, uno destacó por su capacidad para ayudar a unificar el tono de la piel y reducir manchas, y además cuesta menos de 100 pesos en tiendas nacionales.

¿Cuál es la crema recomendada por Profeco y por qué destaca?

La crema que obtuvo la mayor evaluación en el análisis de Profeco fue la crema corporal con concha nácar de la marca Grisi, posicionándose como una de las mejores opciones económicas y eficaces para aclarar la piel. Este producto logró una calificación de 7.6 puntos en diversos rubros como eficacia, seguridad y relación calidad-precio, superando incluso a cremas de marcas más reconocidas.

Además de su acción aclaradora, esta fórmula incluye protección solar, un componente esencial para proteger la piel de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta, lo que puede favorecer la aparición de manchas si no se utiliza cuidado protector.

¿Qué beneficios ofrece esta crema corporal?

Según el análisis de Profeco y demás fuentes especializadas, la crema de Grisi con concha nácar ofrece varias acciones complementarias que la hacen atractiva para quienes buscan mejorar la apariencia de su piel sin gastar demasiado:

Aclaración gradual de manchas y paños: ayuda a unificar el tono cutáneo.

Protección contra la radiación solar: útil frente a la exposición diaria al sol.

Hidratación profunda y suavizante: para mantener la piel más tersa.

Reducción de cicatrices y marcas de acné: según las propiedades del ingrediente principal.

Fórmula libre de parabenos e hipoalergénica: adecuada incluso para pieles sensibles.

El ingrediente clave, el polvo de concha nácar, es ampliamente valorado en la industria cosmética por sus propiedades regenerativas, exfoliantes y aclarantes de la piel, estimulando la renovación celular y ayudando a eliminar células muertas sin irritar.

Calidad y precio accesible

Un aspecto que llamó la atención tanto a Profeco como a consumidores es el precio accesible de este producto. A diferencia de algunas cremas aclarantes de alto costo, la crema con concha nácar de Grisi se consigue por menos de 100 pesos mexicanos, lo que la convierte en una opción atractiva para el público general sin sacrificar calidad.

Cabe señalar que Profeco evaluó varios criterios técnicos como contenido neto, etiquetado, nivel de pH, irritabilidad y humectación, y encontró que este producto cumple con los estándares mínimos que se esperan para un cosmético de uso diario.