Atlus anuncia Persona 6: llegará a Xbox Game Pass desde su lanzamiento

Persona 6 Persona 6: Llegará a Xbox Game Pass desde su lanzamiento (Xbox)

Tras una larga espera de una década desde la llegada de su antecesor, Atlus ha hecho oficial el desarrollo de Persona 6, que oficialmente llegará al Xbox Game Pass.

El anuncio fue revelado durante la transmisión en vivo del Xbox Games Showcase.

Aunque la revelación no dio a profundidad los detalles del juego, sirvió para confirmar las sospechas de la comunidad y asegurar su disponibilidad en múltiples plataformas.

El avance presentado mostró imágenes centradas en un cementerio y sirvió principalmente para autentificar el logotipo de color verde que se había filtrado días atrás en redes sociales.

Plataformas confirmadas y su llegada en Game Pass

A través de la descripción oficial del tráiler, se confirmó que el título ofrecerá una historia completamente nueva, diseñada tanto para recibir a nuevos jugadores como para satisfacer a los seguidores más veteranos de la franquicia.

La narrativa combinará las dinámicas de la vida cotidiana con una aventura de corte sobrenatural y personajes inéditos.

¿Dónde será su lanzamiento oficial?

Respecto a su distribución, las siguientes consolas confirmadas:

La disponibilidad del juego estará en manos de PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

El servicio de suscripción para adquirir el videojuego estará disponible desde el primer día en el catálogo de Xbox Game Pass.

¿Cuándo será la fecha de estreno de Persona 6?

Por el momento, Atlus no ha asignado una fecha de lanzamiento específica para esta sexta entrega.

Sin embargo, el flujo de anuncios de la saga contempla el futuro estreno de Persona 4 Revival, proyectado que será lanzado para febrero de 2027, el cual también compartirá su llegada al servicio de suscripción de Xbox.

Esta parte hará entre los veteranos fans del juego, el RPG donde podrán revivir esta aventura con una jugabilidad con cambios accesibles, las mejoras en los gráficos, entre otras sorpresas.

¿Qué es el Xbox Game Pass?

Para entender esto, el Xbox Game Pass es el servicio de suscripción mensual de los videojuegos de Microsoft, donde se debe pagar una tarifa; así brinda a los usuarios un acceso ilimitado a un catálogo que incluye más de cien títulos descargables y poder jugarlos en consolas de Xbox, PC e incluso en dispositivos móviles.