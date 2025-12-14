Día Mundial del Mono: ¿Por qué se celebra hoy 14 de diciembre a este animal?

Día Mundial del Mono hoy 14 de diciembre Foto: Unsplash

Cada 14 de diciembre, el mundo celebra el Día Mundial del Mono, una fecha que, aunque nació como una iniciativa informal impulsada por estudiantes universitarios, hoy es un movimiento global que busca crear conciencia sobre la conservación de los primates, su papel en los ecosistemas y los riesgos que enfrentan debido a la actividad humana.

Lejos de ser un día anecdótico o meramente humorístico, se ha convertido en un recordatorio urgente: el futuro de muchas especies de monos está en peligro y aun estamos a tiempo de frenar este riesgo.

Es por ello que en esta nota te contamos todo lo que necesitas saber en torno a esta fecha especial.

¿Cuándo comenzó la celebración del Día Mundial del Mono?

El Día Mundial del Mono surgió en el año 2000 en la Universidad de Michigan, cuando un grupo de estudiantes de arte organizó un evento para llamar la atención —de forma creativa y humorística— sobre la importancia de los primates en la cultura y la ciencia.

Lo que comenzó como un gesto desenfadado terminó viralizándose con los años, al punto de que zoológicos, organizaciones ambientalistas y gobiernos de distintos países lo adoptaron para promover educación ambiental y conservación.

Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), casi la mitad de las especies de primates del mundo están amenazadas. Los monos, que forman parte crucial de esta familia, sufren especialmente por la deforestación masiva, pues que destruye su hábitat natural.

Otras problemáticas que los vulneran son el tráfico ilegal de fauna, donde son vendidos como mascotas o para explotación. También enfrentan la caza furtiva, tanto para consumo como para el comercio. Aunque a simple vista no lo parezca, los monos también se enfrentan al cambio climático, que altera los bosques de los que dependen, así como a la expansión urbana, que reduce cada vez más su espacio vital.

Aunque muchas personas los asocian con lugares turísticos o los consideran animales “tiernos”, la realidad es que numerosas especies están al borde de la extinción, como el mono araña de cabeza café, los colobos rojos africanos y algunos titíes sudamericanos, cuya población ha disminuido drásticamente en las últimas décadas.

¿Cuál es su importancia en los ecosistemas y en el planeta?

Además de ser hermosos, los monos juegan un papel fundamental en los ecosistemas, ya que son dispersores de semillas, lo que permite la regeneración de los bosques tropicales, y además ayudan a controlar insectos y mantener el equilibrio ecológico de grandes zonas forestales.

No obstante, su papel va más allá, pues son agentes clave en el ámbito científico y cultural, ya que han sido clave para avances en biología, psicología y medicina. Asimismo, son parte de mitos y creencias ancestrales y también inspiración en grandes relatos de la literatura, el cine y la televisión.

Pero más importante aún, perderlos significaría no solo un daño ecológico, sino también la desaparición de un vínculo profundo entre los seres humanos y nuestros parientes evolutivos más cercanos.

Por lo tanto, el Día Mundial del Mono es una oportunidad para recordar la enorme riqueza natural del planeta y el lazo que nos une con estos animales fascinantes. Celebrarlos va mucho más allá de compartir imágenes graciosas, es reconocer que su supervivencia depende, en gran parte, de nuestras decisiones como sociedad.