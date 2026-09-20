Ciclón tropical Ciclón tropical: ¿Cuáles son los 20 estados que se verán afectados este 20 de septiembre? (Pexels)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un comunicado informando sobre la posible formación e intensificación de un ciclón tropical frente a las costas del Pacífico central mexicano.

A esto se suma la llegada de un nuevo frente frío acompañado de fuertes rachas de viento sobre el territorio nacional.

En el noroeste del país, el monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit. Asimismo, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se desplazará por el norte y noroeste de México, generando chubascos con descargas eléctricas.

Por su parte, la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el suroeste, específicamente frente a las costas de Colima y Michoacán, avanzará hacia el norte incrementando el potencial de lluvias intensas en el occidente y sur de México.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para hoy 20 de septiembre de 2026?

El pronóstico de precipitaciones contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en el oeste y sur de Oaxaca, la costa, centro y sur de Chiapas, el norte y centro de Campeche, y el centro y oeste de Yucatán.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en el oeste y suroeste de Chihuahua, el oeste, suroeste y centro de Jalisco, Colima, el norte, centro y oeste de Michoacán, el centro, este y sur de Guerrero, el sur y sureste de Puebla, el centro de Veracruz, el sur de Tabasco, y el norte y centro de Quintana Roo.

Por otro lado, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el sur de Baja California Sur, el sur de Sonora, el norte, centro y sur de Sinaloa, el norte y oeste de Durango, el norte de Coahuila, el oeste y sur de Zacatecas, y el norte y costa de Nayarit.

Finalmente, se registraron intervalos de chubascos (5 a 25 mm) para Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos, mientras que en Tamaulipas únicamente se contemplan lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm).