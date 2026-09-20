Karina Torres y Paola Suárez La Casa de los Famosos: Paola Suárez desmiente la supuesta eliminación de Karina Torres este 20 de septiembre (Instagram: @karina.torrea / X: @lasapaxd)

La Casa de los Famosos México se encuentra en su recta final y, a solo semanas de concluir el reality, la tensión crece para el público al ver a sus estrellas favoritas en la cuerda floja a tan solo unos pasos de la gran final.

En medio de este ambiente, surgió un fuerte rumor en redes sociales que indicaba que quien abandonaría la casa hoy, 20 de septiembre, sería la participante Karina Torres. La expectativa aumentó rápidamente, por lo que Paola Suárez, integrante del clan de Las Perdidas, salió a responder sobre la filtración.

¿De dónde surgió el rumor sobre la eliminación de Karina Torres?

Las especulaciones comenzaron a raíz de transmisiones en vivo realizadas por las influencers Wendy Guevara y Evelyn “La Mamita” Hernández. Evelyn mencionó que estaría como invitada en la gala de esta noche; sin embargo, durante su en vivo, varios usuarios escucharon de fondo a alguien decir que Evelyn iría a recibir a Karina, dando a entender que ella sería la eliminada. Por su parte, Wendy Guevara comentó en otra transmisión que “todo puede pasar”, lo que los seguidores interpretaron como una pista. A pesar de esto, la producción no ha comunicado nada oficial.

Paola Suárez desmiente los rumores de salida

Ante el revuelo en redes sociales, Paola Suárez salió a la defensa y aclaró que dichos rumores son falsos. Aseguró que la salida de Karina está muy lejos de suceder y explicó que Evelyn realmente fue contemplada para la gala de dentro de dos semanas para apoyar a su amiga.

Suárez señaló que resulta ilógico pensar que la producción llamaría a alguien para apoyarla si Karina ya hubiera sido eliminada.

¿Se habla de fraude en el programa?

A raíz de esta filtración, diversos usuarios en redes señalaron que, de cumplirse el rumor, se consideraría un fraude al sugerir que la competencia ya estaría planeada. Por ahora, el destino de Karina Torres y el rumbo de la competencia siguen siendo una incógnita para los fanáticos del programa.