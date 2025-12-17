Muere Lucero Ramírez: ¿Qué le pasó a Miss Veracruz?

Lucero Ramírez

La madrugada de este miércoles 17 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Lucero Ramírez, ex Miss Turismo Veracruz y candidata a regidora por Movimiento Ciudadano, tras un accidente automovilístico registrado en la autopista Veracruz–Córdoba. La noticia causó profunda consternación en el sur del estado, donde era ampliamente conocida por su labor social, su trayectoria en el modelaje y su reciente incursión en la política.

Lucero tenía apenas 22 años y se dirigía a la Ciudad de México con un propósito solidario: comprar juguetes y dulces para repartirlos entre niñas y niños de comunidades en situación vulnerable, una tradición que realizaba cada año durante la temporada navideña.

Un trayecto solidario que terminó en tragedia

De acuerdo con información oficial, la joven viajaba a bordo de una camioneta Jeep color gris, con placas del estado de Puebla, acompañada de su madre y otro familiar. Al llegar al kilómetro 69 de la autopista Veracruz–Córdoba, uno de los neumáticos del vehículo reventó, provocando que el conductor perdiera el control y la unidad se saliera del camino hasta volcar.

Durante el impacto, Lucero fue expulsada del vehículo y perdió la vida en el lugar; su cuerpo quedó sobre el acotamiento. Los otros dos ocupantes, identificados como Carlos Daniel Ramírez, de 29 años, y María de Jesús Ramírez Antonio, de 50, sobrevivieron con diversas lesiones. La madre de la joven sufrió una fractura en el brazo derecho y ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz.

¿Quién era Lucero Ramírez?

Originaria de Oteapan, Veracruz, Lucero comenzó a ganar reconocimiento en 2023 tras obtener el título de Flor de Mayo, certamen en el que fue destacada por su personalidad, porte e inteligencia. A pesar de las críticas iniciales por no ser hija de padres originarios del municipio, logró consolidarse como una figura querida por la comunidad.

Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana y participó en distintos concursos de belleza a nivel local, estatal y nacional, como Señorita Independencia y Miss Turismo, siempre representando con orgullo al estado de Veracruz.

En el ámbito político, recientemente se integró a Movimiento Ciudadano como candidata a regidora, formando parte del equipo de Noé Pérez, quien resultó electo alcalde. Más allá de los reflectores, Lucero era reconocida por su sensibilidad social y su compromiso con causas altruistas, cualidades que quedaron reflejadas en el viaje que emprendía al momento del accidente.

Su fallecimiento deja un profundo vacío entre familiares, amigos y habitantes de la región, quienes hoy la recuerdan no solo por su belleza, sino por su vocación de servicio y su deseo constante de ayudar a los demás.