MAJA Sportswear revienta el estadio de los Tomateros en una serie histórica

Aventura Guinda fue una bocanada de aire fresco. Foto: MAJA

El estadio de los Tomateros fue mucho más que un recinto deportivo: se convirtió en el punto de encuentro de una ciudad que necesitaba recordar quién es. Bajo el nombre de Aventura Guinda, MAJA® Sportswear regaló una serie memorable que encendió la emoción, la nostalgia y la alegría compartida.

No fue una ceremonia solemne.

No hubo salones de la fama ni números retirados.

Hubo algo mucho más poderoso: agradecimiento.

MAJA® reunió a grandes leyendas que marcaron una época dorada del club: Darrell Sherman, Memo Velázquez, Bobby Magallanes y Rodrigo López. Figuras que no solo ganaron juegos, sino que sembraron recuerdos imborrables en el corazón de la afición. Cada uno fue recibido con aplausos que no se ensayan, con gritos que nacen desde la memoria y con sonrisas que conectan generaciones.

Pero la noche guardaba un momento especial.

El estadio explotó cuando, después de más de cinco años de ausencia, regresó una figura profundamente querida por la afición: el Chango, el icónico animador que durante años encendió las noches guindas. Su aparición fue el detonante final: gritos, risas, piel erizada y una ovación que confirmó lo evidente… hacía falta volver a sentir esto.

El mejor momento fue cuando subió El Chango Foto: MAJA

La mezcla fue perfecta:

leyendas del diamante, un personaje entrañable y una afición lista para soltar todo lo que llevaba dentro

En una ciudad que ha atravesado tiempos difíciles, Aventura Guinda fue una bocanada de aire fresco. Una noche en la que, en palabras de José Ignacio de Nicolás, fundador de MAJA® Sportswear, el estadio nos recordó algo esencial: que cuando celebramos lo que nos une, Culiacán es pura alegría.

José Ignacio de Nicolás, fundador de MAJA® Sportswear Foto: MAJA

MAJA® Sportswear hizo lo que mejor sabe hacer:

Crear experiencias con alma, conectar con la emoción y convertir el deporte en una aventura compartida.

Porque al final, como se dijo esa noche desde el campo, no se trataba de voltear al pasado… sino de recordar lo que somos capaces de sentir juntos.