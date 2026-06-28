Memo Garza Memo Garza: Atacan a balazos el autobús de su agrupación en Puebla; reportan un músico herido (Cuartoscuro)

La violencia en las carreteras del país volvió a golpear al entorno de la música regional mexicana. Durante la madrugada de este domingo, el autobús en el que se trasladaba el grupo del cantante Memo Garza, quien fue atacado a balazos mientras circulaba sobre la autopista México-Orizaba, en el estado de Puebla. La agresión armada dejó a un integrante de la agrupación lesionado por impactos de bala.

¿Cómo ocurrió el ataque al autobús de Memo Garza?

Los hechos se registraron en el tramo correspondiente al puente de Xonacatepec. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados intentaron interceptar el autobús del grupo de Memo Garza en un aparente intento de asalto.

Cabe mencionar que el chofer de la unidad decidió no detener la marcha para salvaguardar a los músicos, lo que desató una ráfaga de disparos por parte de los delincuentes contra los costados del vehículo. El conductor logró avanzar hasta la colonia Del Valle, ya en la capital poblana, donde detuvo la marcha para solicitar el apoyo.

¿Quién es el músico que resultó herido en Puebla?

Paramédicos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a las víctimas. Se confirmó que Luis Ángel, quien se desempeña como segundo vocalista en la agrupación de Memo Garza, resultó herido a causa de las detonaciones.

El músico fue trasladado de urgencia a un hospital de la región, donde se reporta bajo observación médica y, afortunadamente,se encuentra en un estado estable.

¿Cuál es el estado de salud de Memo Garza y su equipo?

De acuerdo con reportes de cadenas nacionales que citan a las autoridades de seguridad pública, Memo Garza se encontraba a bordo del autobús junto a su equipo de trabajo al momento del atentado. Afortunadamente, se dio a conocer que el cantante y su equipo técnico resultaron completamente ilesos tras las detonaciones registradas contra la unidad en la carretera.