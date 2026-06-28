The Best Pizza 2026 The Best Pizza 2026: Pizza Félix y Pizzeria della Madonna de la CDMX, entre las mejores del mundo (Pexels)

La alta cocina mexicana continúa rompiendo fronteras y conquistando los paladares más exigentes del planeta. Durante la reciente gala del certamen gastronómico The Best Pizza Awards 2026, desde Milán, Italia, la escena gastronómica de la Ciudad de México consolidó un triunfo histórico al posicionar a Pizza Félix y Pizzeria della Madonna dentro del exclusivo top de las 100 mejores pizzerías del mundo.

¿Cuáles son las dos joyas pizzeras de la CDMX que conquistaron Milán?

Las dos propuestas mexicanas que lograron formar parte de la lista de las mejores pizzerías de este año se ubican en la emblemática colonia Roma Norte y lograron posicionarse con autoridad dentro de los primeros 50 lugares del mundo:

Pizza Félix (Posición 29): Dirigido bajo la brillante guía de la chef Adriana Lerma , este icónico punto de la capital destacó por su espectacular evolución técnica, escalando diez peldaños completos respecto al año anterior y consolidándose con fuerza gracias a su impecable balance entre el respeto a la tradición y el amor por la masa perfecta.

Dirigido bajo la brillante guía de la chef , este icónico punto de la capital destacó por su espectacular evolución técnica, escalando diez peldaños completos respecto al año anterior y consolidándose con fuerza gracias a su impecable balance entre el respeto a la tradición y el amor por la masa perfecta. Pizzeria della Madonna (Posición 46): La aclamada propuesta de pizzas de estilo contemporáneo del chef Marco Carboni hizo su entrada triunfal directo en el Top 50 global, cautivando los paladares de los jueces europeos mediante el uso magistral de ingredientes de productores locales de la más alta calidad.

El Top 10 de las mejores pizzas del planeta según el ranking de The Best Pizza 2026

Mientras México brilla en las primeras posiciones latinoamericanas, el dominio europeo y los proyectos de culto en Asia y Estados Unidos encabezaron la cima del certamen de este año. Los diez primeros lugares del ranking mundial quedaron conformados de la siguiente manera:

I Masanielli (Italia), Francesco Martucci Bob Alchimia a Spicchi (Italia), Roberto Davanzo Confine (Italia), Francesco Capece The Pizza Bar on 38th (Japón), Daniele Cason Pizzarium (Italia), Gabriele Bonci Sartoria Panatieri (España), Jorge Sastre y Rafa Panatieri Una Pizza Napoletana (Estados Unidos), Anthony Mangieri 180 grammi (Italia), Jacopo Mercuro Mater (Italia), Amalia Costantini Razza Pizza Artigianale (Estados Unidos), Dan Richer

La revolución de la masa en la capital del país

El reconocimiento a Pizza Félix y Pizzeria della Madonna en The Best Pizza 2026 confirma que la cultura del consumo premium en la Ciudad de México atraviesa su mejor momento. Lejos de las propuestas de comida rápida, los hornos artesanales chilangos se basan hoy por dejar reposar la masa durante días enteros, logrando texturas ligeras y crujientes que marcan tendencia en el mundo gastronómico.