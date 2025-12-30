¿Qué es el Impuesto Predial y cómo pagarlo en la CDMX en 2026? FOTO: CHRISTIAN SERNA /CUARTOSCURO.COM (Christian Serna)

¿Qué es el Impuesto Predial?

El impuesto predial es una contribución anual que deben pagar los propietarios de bienes inmuebles, como casas, departamentos, terrenos y locales comerciales, a los gobiernos municipales o alcaldías del país.

Este impuesto se calcula basado en el valor catastral, el cual toma en cuenta factores como la ubicación, el tamaño del terreno, el tipo de construcción y las características de la propiedad. Los recursos recaudados por concepto de predial se destinan, principalmente, al financiamiento de servicios públicos locales, como alumbrado, pavimentación, recolección de basura, mantenimiento de vialidades, seguridad y obras de infraestructura urbana.

¿Cuáles son los beneficios del pago oportuno?

Descuentos por pronto pago (hasta 16% en enero y febrero 2026)

Evitas recargos y multas

Posibilidad de acceder a otros trámites municipales

Contribuyes al desarrollo de tu ciudad

El incumplimiento en el pago genera recargos que aumentan mensualmente. Después de 12 meses, el adeudo puede derivar en procedimientos administrativos.

El estímulo global de 16% se compone de un 12% por pago anticipado y un 4% adicional en caso de no contar con adeudos previos. Asimismo, se mantendrán los estímulos fiscales de 50% para viudos, pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad.

¿Cómo pagar el predial en CDMX 2026?

Consulta tu adeudo: Ingresa al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas para verificar tu saldo. Elige tu método de pago: En línea, bancos autorizados o oficinas recaudadoras Realiza el pago: Conserva tu comprobante de pago Verifica la acreditación: Puede tardar hasta 72 horas hábiles

La clave catastral puede encontrarse en recibos anteriores del impuesto predial y en el avalúo de la propiedad. En caso de no contar con ninguno de estos documentos, es posible consultarla a través del portal oficial del Gobierno de la Ciudad de México, ingresando la dirección exacta del inmueble.

Por otro lado, es importante considerar que, para realizar el trámite del predial por primera vez, se requiere presentar identificación oficial, comprobante de domicilio, documento que acredite la propiedad, así como la CURP y el RFC del contribuyente.