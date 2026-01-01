El Rose Bowl y el Desfile de las Rosas: Una tradición icónica de Año Nuevo

Rose Bowl (rosebowlgame.com)

Cada 1 de enero, millones de personas en Estados Unidos y al rededor del mundo, dan la bienvenida al Año Nuevo disfrutando uno de eventos más emblemáticos de sentido cultural y deportivo: el Desfile del Torneo de las Rosas y el histórico partido Rose Bowl, una tradición con más de un siglo de historia que combina flores, música y fútbol americano universitario.

El Rose Bowl, el “abuelo” de los tazones

El Rose Bowl, o Tazón de las Rosas, es un partido de fútbol americano universitario de la División I de la NCAA que se disputa en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, la cual es sede permanente del encuentro desde 1923, con una única excepción en 1942.

Se celebro por primera vez en 1902 y anualmente desde 1916, es el bowl más antiguo del fútbol americano colegial y el que dio origen al término “bowl”, inspirado en la forma de tazón del estadio, construido a semejanza del Yale Bowl.

Tradicionalmente, el partido enfrenta al campeón de la Big Ten Conference contra el de la Pacific-12 Conference, y suele jugarse el día de Año Nuevo, con la excepción de que el 1 de enero sea domingo, en ese caso se traslada al día siguiente.

Rose Bowl

De torneo regional a escenario nacional

Originalmente llamado Torneo Este-Oeste, el primer Rose Bowl enfrentó a Michigan y Stanford en 1902. Antes de la construcción del estadio, los encuentros se disputaban en el Tournament Park, y a lo largo de sus más de 120 años de historia el solo ha cambiado de sede en circunstancias extraordinarias, en 1942, tras el ataque a Pearl Harbor, y en 2021, cuando se trasladó a Texas debido a la pandemia de COVID-19.

El Desfile del Torneo de las Rosas, una fiesta floral centenaria

Antes del partido, Pasadena se llena de color con el Desfile del Torneo de las Rosas, celebrado por primera vez el 1 de enero de 1890, lo que lo convierte en uno de los desfiles más antiguos y populares de Estados Unidos.

El evento recorre aproximadamente 13 kilómetros y destaca por sus carrozas elaboradas exclusivamente con materiales de origen natural, además de bandas musicales y presentaciones especiales. En años recientes, el desfile ha reunido entre 800 mil y un millón de espectadores, además de una audiencia televisiva nacional e internacional.

Rose Bowl Parade Carrosas de flores (tournamentofroses.com)

Origen y significado cultural

El desfile nació como una forma de mostrar al país el clima privilegiado de California, sus creadores —antiguos residentes del este y medio oeste— buscaban contrastar los inviernos nevados con la abundancia de flores y naranjas en Pasadena. De ahí surgió el nombre “Torneo de las Rosas”, inspirado en la exhibición floral que se convirtió en su sello distintivo.

El desfile fue cancelado en 2021 debido a la pandemia de COVID-19, en su lugar, se transmitió un especial televisivo que repasó la historia del evento y presentó carrozas y actuaciones de manera virtual, afortunadamente la celebración pudo regresar de forma presencial en 2022.

Rose Bowl Parade Bandas escolares (Michelle Mishina-Kunz/Michelle Mishina-Kunz)

Bandas escolares, música y presencia latina

Uno de los elementos más distintivos del desfile es la participación de bandas escolares y universitarias, las cuales son seleccionadas mediante un proceso competitivo que evalúa excelencia musical, disciplina y trayectoria. Las agrupaciones, provenientes de distintos estados de Estados Unidos y de otros países, acompañan el recorrido con interpretaciones en vivo que refuerzan el carácter festivo y comunitario del evento.

La música se ha convertido en un eje central del desfile, no solo por las bandas de marcha, sino también por presentaciones especiales que, con el paso de los años, han incorporado diversidad cultural y estilos musicales representativos de distintas regiones.

La presencia latina ha ganado visibilidad dentro del desfile, tanto a través de bandas con integrantes de origen hispano como de expresiones culturales tradicionales. Entre ellas destaca la charrería, considerada el deporte nacional de México, cuya participación simboliza el reconocimiento de la herencia mexicana y latinoamericana en el sur de California, una región con profundas raíces culturales hispanas.

Rose Bowl Parade Charrería (Lionel Hahn)

Más que un desfile y un partido

El Rose Bowl y el Desfile de las Rosas forman parte de un mismo evento anual conocido como el Torneo de las Rosas, cuya sede histórica es la Mansión Wrigley, hoy conocida como la Casa del Torneo de las Rosas, abierta al público con visitas guiadas gratuitas durante parte del año.

Con más de un siglo de historia, ambos eventos se han consolidado como símbolos del inicio del Año Nuevo, mezclando tradición, deporte y cultura en una de las celebraciones más reconocidas de Estados Unidos.