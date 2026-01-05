Videollamada gratis con los Reyes Magos 2026: Nueva opción para hablar con Melchor, Gaspar y Baltazar

Reyes magos en CDMX

Una de las fechas más esperadas por todos los niños es la del Día de Reyes Magos, la cual, año tras año, trae mucha ilusión y regalos a los más pequeños de la casa. Como siempre, las cartas con infinidad de peticiones son un clásico de esta fecha. Sin embargo, en pleno 2026, donde lo tradicional convive con lo digital… ¿Qué pasaría si los niños tuvieran la opción de tener una videollamada con Melchor, Gaspar y Baltazar?

Gracias a herramientas digitales y plataformas especializadas, niñas y niños pueden tener una videollamada personalizada con los Reyes Magos, en la que pueden contarles sus deseos, platicarles cómo se portaron durante el año y recibir un saludo de sus majestades.

Y es que, nada mejor que ver la sonrisa de un niño gracias a esta experiencia que no solo mantiene viva una tradición de los juguetes, sino que también fomenta la ilusión, la alegría y la unión familiar, adaptándose al ritmo de la vida moderna.

¿Cómo hacer la videollamada con los Reyes Magos 2026?

Una de las grandes ventajas de estas herramientas digitales es que muchas ofrecen opciones gratuitas. Para quienes quieren algo sencillo, una videollamada en tiempo real puede ser suficiente para sacar sonrisas y coleccionar un recuerdo imborrable. Una de esas opciones en la página de la aerolínea Iberia. Sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

El primer paso es entrar a la página web de Iberia: Este artículo https://reyesmagos.iberia.com/

El segundo paso es ingresar el nombre del niño o la niña al que irá dirigido el mensaje

Agrega también el nombre de la persona que lo manda

Escribe una breve descripción de cómo se portó el menor durante el año

Describe algún pasatiempo del pequeño o pequeña

El siguiente paso, que es opcional, es adjuntar una foto del niño o niña en cuestión

Finalmente, escoge el Rey Mago que quieres que te haga la llamada: Melchor, Gaspar o Baltazar

Luego de completar estos requisitos, la plataforma inicia de manera automática la videollamada, en la que alguno de los reyes dirigirá un lindo mensaje al menor.

Reyes Magos reciben cartas en la sede nacional de Correos de México (Cuartosc)

Cabe señalar que esta opción de videollamada estará vigente hasta el martes 6 de enero, por lo que aún tienes tiempo para darle la sorpresa a tu hijo o hija.

¿Cuándo llegan los Reyes Magos? ¿El 5 o el 6?

De acuerdo con la tradición, los Reyes Magos llegan durante la madrugada del 6 de enero, sin embargo, en algunas casas los regalos pueden llegar desde la noche del 5. Sin embargo, es más común que los niños disfruten de sus regalos el 6.