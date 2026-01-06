Lara Campos dará un show gratuito de día de Reyes en CDMX

Concierto gratis de Lara Campos en CDMX hoy Especial

La alegría de este día de Reyes Magos no solo se vivirá a través de la rosca o de los juguetes, también llega por medio de la música. Esta vez toca el turno de la cantante juvenil Lara Campos, quien ofrecerá una presentación gratuita para los más pequeños de la casa y los no tan pequeños.

Con apenas 13 años, Lara se ha consolidado como un referente del pop infantil en el país. Su música, con canciones como “Rhenné” y “Todo Tiene Tambor”, y su presencia fresca, han conquistado a millones de seguidores, gracias a videoclips virales y su estilo pensado para el público infantil. Por ello, aquí te dejamos toda la información que necesitas saber para no perderte de este concierto hoy en la CDMX.

¿En dónde y a qué hora será el concierto de Lara Campos?

El show gratuito se realizará el miércoles 7 de enero de 2026, exactamente un día después del tradicional 6 de enero. La cita es a partir de las 15:00 horas en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, ubicada en 5 de Febrero 162c, colonia Villa Gustavo A. Madero.

Según las autoridades locales y los organizadores del evento, no se requiere registro ni boleto previo: basta con llegar con tiempo para encontrar un buen lugar y disfrutar del espectáculo familiar. Además de la música en vivo, se esperan sorpresas y dinámicas pensadas para los más pequeños de la casa.

Por si fuera poco, no se requiere registro ni boleto previo: basta con llegar con tiempo para encontrar un buen lugar y disfrutar del espectáculo familiar. Además de la música en vivo, se esperan sorpresas y dinámicas pensadas para los más pequeños de la casa.