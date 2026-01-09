FOX One: cuánto cuesta el servicio y qué equipos transmite de la Liga MX

FOX One se ha convertido en una de las plataformas más relevantes para los aficionados de la Liga MX, al contar con los derechos de transmisión de varios equipos del futbol mexicano durante el Clausura 2026. A continuación, te contamos cuánto cuesta el servicio y qué clubes puedes ver a través de esta señal.

¿Cuánto cuesta FOX One?

En México, FOX One tiene un precio aproximado de 175 pesos mensuales, aunque el costo puede variar dependiendo de la plataforma desde la cual se contrate. Además, el servicio suele ofrecer planes anuales, que en promociones especiales rondan los 999 pesos al año.

FOX One puede contratarse como canal adicional a través de servicios como Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime) o Claro Video, lo que facilita el acceso desde distintos dispositivos.

¿Qué equipos de la Liga MX transmite FOX One?

Para el Clausura 2026, FOX One cuenta con los derechos de transmisión de partidos de varios clubes de la Liga MX, tanto en fase regular como en algunos encuentros de Liguilla. Entre los equipos que se pueden ver en la plataforma destacan:

Pachuca

León

Toluca

Tigres UANL

Puebla

Querétaro

FC Juárez

Mazatlán FC

Tijuana (Xolos)

Algunos de estos equipos comparten transmisiones con televisión abierta u otras plataformas, pero FOX One concentra una parte importante de los encuentros del torneo.

¿Es suficiente FOX One para ver toda la Liga MX?

Debido a la fragmentación de derechos de transmisión, FOX One no transmite todos los partidos del campeonato. Para seguir el torneo completo, los aficionados suelen necesitar combinar varios servicios, como televisión abierta, otras plataformas de streaming y canales de paga.

Una opción clave para el Clausura 2026

Con un costo competitivo y una amplia cartera de equipos, FOX One se mantiene como una alternativa atractiva para quienes buscan seguir de cerca la Liga MX, especialmente a los clubes que transmiten sus partidos como locales en esta plataforma.