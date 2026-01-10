Neon Genesis Evangelion en 2026: Esta universidad ofrece diplomado para entender el anime

Esta universidad ofrece un doplomado para entender Neon Genesis Evangelion Especial

El fenómeno cultural que Neon Genesis Evangelion ha generado desde su estreno en 1995 sigue creciendo y expandiéndose. Esta vez, no solo entre fanáticos del anime, sino también en el ámbito académico mexicano, donde una universidad ha lanzado un diplomado especializado para estudiar a fondo una de las series más complejas y debatidas de todos los tiempos.

La obra japonesa, creada por Hideaki Anno, ha trascendido el género mecha (robots gigantes y ciencia ficción) para convertirse en un texto rico en simbolismo, psicología y filosofía, que invita a la reflexión profunda sobre la identidad, el trauma y el sentido de la existencia con temas que el nuevo programa académico busca explorar metodológicamente.

¿Qué analizará el diplomado de Neon Genesis Evangelion?

Bajo el título “Análisis Psicoanalítico y Crítica Cinematográfica de Evangelion: Evangelion como espejo del inconsciente”, una universidad privada mexicana —la Universidad de Londres— presentó este diplomado que, por primera vez en el país, aborda la serie con rigor universitario. El curso está diseñado para desentrañar las estructuras simbólicas, emocionales y narrativas de la serie, considerada por muchos como una obra profunda y enigmática.

A lo largo de siete meses, los participantes recorrerán cinco módulos que permiten analizar la obra desde distintas aristas:

Historia del anime en Japón y el surgimiento de Evangelion

Construcción de personajes y psicología del yo

Simbolismo visual y narrativo

Angustia, trauma y mecanismos de defensa

El rol del espectador: identificación, proyección y catarsis

Todos estos enfoques se entrelazan con teorías de destacados pensadores como Sigmund Freud, Carl Jung y Jacques Lacan, aplicadas en el contexto narrativo del anime. El objetivo es dotar a las y los estudiantes de herramientas metodológicas para comprender por qué esta historia ha generado tantas interpretaciones y debates en todo el mundo.

El diplomado ofrece clases en línea, transmitidas cada jueves de 18:00 a 21:15 horas, y al finalizar entrega una constancia con valor curricular, lo que lo convierte en una opción atractiva para estudiantes y profesionales.

¿A quién va dirigido el diplomado?

El programa académico está orientado tanto a amantes del anime como a personas interesadas en disciplinas como psicología, crítica cinematográfica, comunicación, arte y filosofía. Se plantea como una oportunidad para explorar la serie más allá de su argumento de ficción, abordando temas psicológicos profundos que reflejan debates internos propios de la experiencia humana

Los organizadores explican que este diplomado no es solo para quienes buscan “entender” la historia en un sentido superficial, sino para quienes desean analizarla y contextualizarla dentro de un marco teórico que permita estudiar fenómenos culturales complejos a través de la lente del cine y el psicoanálisis.

Para muchos fans, comprender la serie implica adentrarse en sus simbolismos complejos y sus propuestas narrativas inusuales, que van desde el inconsciente personal hasta preguntas filosóficas sobre la existencia. Este diplomado pretende responder a esa necesidad de análisis profundo con un enfoque académico formal.