David Faitelson se disculpa con José Ramón Fernández en el Salón de la Fama 2026 Tras las disculpas a José Ramón Fernández, Odin Ciani aprovechó el momento para confrontar a David Faitelson

José Ramón Fernández y David Faitelson, quienes se han visto envueltos en polémicas durante los últimos meses debido a las declaraciones que han dado sobre el otro, podrían finalmente llegar al fin de su rivalidad, después de que Faitelson se disculpara con quien, de acuerdo con él, es como un “maestro” y “padre”.

Los hechos sucedieron previo al cierre de la votación del Salón de la Fama del Futbol, la cual se llevó a cabo durante la tarde de este lunes 27 de abril en Pachuca.

Las disculpas de David Faitelson hacia José Ramón Fernández se dan después de que este último lo hubiera acusado de tocar de “manera inapropiada” a una mujer durante su tiempo en TV Azteca.

¿Qué le dijo David Faitelson a “Joserra” durante su disculpa?

En el video publicado en redes sociales sobre este momento, se observa a David Faitelson acercarse al frente del escenario para tomar la palabra, dirigiéndose a José Ramón Fernández para pedirle disculpas.

En su disculpa, David Faitelson señaló que José Ramón Fernández fue un “maestro” y como un “padre” para él:

“Quiero extender la mano a mi maestro; podrían haber pasado muchas cosas, pero yo soy un hombre agradecido y siempre lo voy a ser. Y públicamente, si en algún momento me equivoqué, José Ramón, yo de todo corazón, porque muchos años estuvimos juntos y en realidad usted fue como un padre para mí, le veo a los ojos y me equivoqué”.

Asimismo, Faitelson reiteró sus disculpas hacia José Ramón Fernández, recordando los momentos en los que estuvieron trabajando juntos:

“Fue un padre para mí. Estuvimos mucho tiempo juntos, en las buenas y en las malas, pasamos muchas batallas juntos y al final del día yo me quedo siempre con la parte positiva. Le ofrezco una disculpa, José Ramón, si en algún momento lo ofendí. Usted es mi maestro. Gran parte de lo que soy hoy se lo debo a usted. Mi familia también”.

Por su parte, José Ramón Fernández, ante la disculpa de David Faitelson, solamente le extendió la mano para que ambos la estrecharan.

Odin Ciani confronta a David Faitelson por las disculpas a José Ramón Fernández

A pesar del momento entre ambos periodistas, quien también tomó la palabra fue Odin Ciani, quien aprovechó la disculpa pública de David Faitelson para confrontarlo.

En su participación, Odin Ciani exigió que David Faitelson respetara a las demás personas, asegurando que lo único que hace es disculparse:

“Ojalá respetaras a todos y dejaras de vivir pidiendo disculpas. Fuimos amigos, fuimos compañeros, te pido ese respeto, aquí de frente. Que recuerdes cuántas veces te hice el trabajo. Gracias”.

¿Por qué estaban peleados Faitelson y José Ramón?

Las disculpas de David Faitelson hacia José Ramón Fernández se dan en medio de la disputa que han mantenido ambos periodistas a lo largo de su carrera, desde que David Faitelson dejó ESPN para unirse a Televisa.

Entre sus diferentes peleas se encuentra una en la que David Faitelson sacó a la luz los supuestos problemas de consumo de cocaína de José Ramón Fernández, después de que este último lo llamara “sicario”.

Mientras tanto, la más reciente de sus polémicas sucedió recientemente, después de que José Ramón Fernández acusara en su libro “Protagonista” a David Faitelson de tocar de “manera inapropiada” a una mujer.