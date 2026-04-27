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El término ‘reducción de daño’ lleva décadas en el vocabulario de la salud pública global, aplicado inicialmente a políticas sobre drogas y programas de prevención de VIH. En los últimos años, el concepto ha migrado con fuerza hacia el debate sobre el tabaco y sus alternativas. México ocupa en ese debate una posición peculiar: es uno de los pocos países de América Latina con regulación explícita sobre cigarros electrónicos, pero también uno de los mercados donde el consumo de alternativas al tabaco crece con mayor rapidez, al margen de las restricciones formales.

La pregunta que divide a los especialistas es conocida: ¿son los dispositivos electrónicos de nicotina una herramienta válida de reducción de daño para fumadores adultos, o son una puerta de entrada a la dependencia para no fumadores, especialmente jóvenes? La evidencia disponible, aunque todavía incompleta, apunta hacia una respuesta matizada que ninguno de los dos extremos del debate suele aceptar con comodidad.

Lo que dice la evidencia científica

El organismo de referencia más citado en este debate es el National Health Service (NHS) del Reino Unido, que actualizó su posición oficial para reconocer que los dispositivos electrónicos de nicotina son ‘significativamente menos dañinos que el tabaco’ para fumadores adultos en proceso de transición. En el mismo sentido, la FDA de Estados Unidos autorizó la comercialización de algunos dispositivos bajo el criterio de ‘beneficio para la salud pública’.

En el extremo opuesto, la Organización Mundial de la Salud mantiene una postura de precaución, subrayando que el vapor generado por estos dispositivos no es inerte para el sistema respiratorio y que los estudios de largo plazo sobre sus efectos son todavía insuficientes. La posición de la Cofepris en México ha estado históricamente más alineada con la OMS, aunque la aplicación práctica de las restricciones formales ha sido limitada.

El segmento sin nicotina: un actor emergente en el debate

Dentro del ecosistema de dispositivos electrónicos, el segmento de vapes sin nicotina en México ocupa una posición peculiar en el debate de la reducción de daño. Se trata de dispositivos que replican la experiencia sensorial del vapeo —sabor, vapor, ritual de inhalación— sin la carga adictiva de la nicotina. Para algunos investigadores, estos productos representan una herramienta válida de desenganche para exfumadores que han eliminado la nicotina de su consumo pero mantienen el hábito conductual. Para otros, constituyen una normalización del acto de inhalar vapor que puede tener implicaciones propias, independientes de la nicotina.

Lo que resulta difícil de ignorar es que la demanda existe y crece. El perfil del comprador de dispositivos sin nicotina en México no se corresponde únicamente con exfumadores: incluye también adultos que nunca fumaron y que buscan una experiencia sensorial sin el componente adictivo. Esta realidad obliga a los marcos regulatorios a desarrollar mayor granularidad en lugar de tratar todos los dispositivos de vapeo como una categoría homogénea con un único perfil de riesgo.

La autenticidad como variable de salud pública

Uno de los aspectos menos discutidos pero más relevantes para la salud pública es la diferencia entre vapes desechables originales y sus falsificaciones. Los dispositivos clonados —producidos sin ningún control de calidad ni estándar sobre la composición del e-líquido— representan un riesgo real que los estudios científicos frecuentemente omiten al analizar incidentes adversos atribuidos al vapeo. Las marcas globales auditadas someten sus formulaciones a procesos de control que los productos no certificados simplemente no tienen. En ese sentido, plataformas como TouchVapes, que solo comercializan producto original y rechazan explícitamente los clones, contribuyen a reducir el riesgo sanitario asociado al consumo, aunque ese rol rara vez se menciona en el debate regulatorio.

Las marcas con mayor presencia en el mercado mexicano, como Elf Bar, cuentan con sistemas de verificación por código alfanumérico en el empaque que permiten al consumidor confirmar la autenticidad del producto antes de su primer uso. La tasa de verificación sigue siendo baja en el canal informal, pero en el canal especializado comienza a convertirse en una práctica habitual entre los usuarios más informados.

El camino hacia una política pública más inteligente

El debate científico sobre reducción de daño y alternativas al tabaco en México necesita, antes que nada, datos locales. La mayoría de los estudios que sustentan las posiciones de los organismos internacionales se realizaron en poblaciones europeas o norteamericanas con perfiles de consumo, acceso y entorno regulatorio distintos al mexicano. Una política pública eficaz requiere distinguir entre categorías de dispositivos, establecer estándares de composición de e-líquidos, desarrollar mecanismos de verificación en el punto de venta y diseñar campañas de información diferenciadas por perfil de usuario.

Sin esa granularidad, la regulación seguirá respondiendo con instrumentos de política pública del siglo XX a una realidad de consumo del siglo XXI. El debate está abierto. La evidencia, aunque incompleta, ya es suficiente para exigir más sofisticación al análisis.