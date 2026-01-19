PROFECO evalúa la calidad de bolsas de basura: guía de las mejores y peores del mercado según su estudio

Estudio de calidad profeco evaluó bolsas de basura Fotoarte: La Crónica

Una bolsa de basura se ha convertido en el objeto básico en las compras del supermercado que suele parecer un artículo sin mayor ciencia: “si cabe toda la basura, está bien”, pensamos. No obstante, ¿Qué pasa cuando esa bolsa no cumple con su función? ¿Verdaderamente habrá sido una buena inversión o un desperdicio de dinero?

Para ayudarnos a hacer una compra inteligente y bien informada, la PROFECO realizó un estudio de calidad donde evaluó 17 modelos de bolsas de basura disponibles en México y encontró que solo algunas realmente cumplen con lo que prometen en resistencia, hermeticidad y calidad general.

La evaluación incluyó pruebas de hermeticidad (que no goteen), resistencia al desgarre, capacidad de estiramiento y verificación dimensional —todo ello bajo normas como NOM-050-SCFI-2004 y ISO 527-3:2018, que buscan garantizar que los productos funcionen como deben.

Marcas que sí pasaron la prueba de Profeco

Según los resultados, estas bolsas de basura obtuvieron calificaciones altas en las pruebas más importantes:

1. Anguiplast bolsas ecológicas

Material: 100% reciclable.

Calificación: “Excelente” en acabados, hermeticidad y resistencia a ruptura; “Muy Bien” en resistencia al desgarre.

2. Great Value Terra

Marca propia de Comercial Mexicana, color gris, 100% reciclable.

Calificación: “Excelente” en acabados, hermeticidad y resistencia al desgarre; “Muy Bien” en resistencia a ruptura.

3. La Casera Grandes antigoteo con jareta ajustable

Calificación: “Excelente” en acabados, hermeticidad, resistencia al desgarre y en resistencia a ruptura —puntaje cercano a perfecto.

4. Bolsas WECARE 100% compostable

Calificación: Excelente en acabados, hermeticidad y resistencia a ruptura.

Marcas conocidas que no convencieron

Aunque suele pensarse que marcas más caras o famosas siempre serán mejores, no siempre es así. Un ejemplo claro son las siquientes con resultados deficientes:

Costalitos

Golden Hills

Quality Day

Chedraui

Ke Precio

Virutex

Aurrera

Plasti Bolsa

Precíssimo

Protecto

Servi-Bolsa

De acuerdo con PROFECO, al elegir bolsas de basura debes considerar:

Resistencia al desgarre y a la ruptura: esencial para basura pesada o voluminosa.

Hermeticidad: evita derrames de líquidos que ensucien el entorno.

Material reciclable o compostable: ayuda al medio ambiente.

Precio vs desempeño: a veces las opciones de bajo costo pueden rendir más que otras caras.