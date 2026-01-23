Luchador de UFC 324, Cameron Smotherman, se desmaya y cae durante el pesaje

Cameron Smotherman cayó en evento de pesaje previo al show principal Especial

Una escena que ha encendido todas las redes sociales tuvo lugar en el evento de pesaje previo al show del UFC 324 cuando uno de los luchadores de la noche, se desplomó de manera súbita hecho que expuso las condiciones a las que se enfrentan estos peleadores para llegar a la báscula con el peso ideal...¿Pero a qué costo?

¿Qué le sucedió a Cameron Smotherman?

Antes del evento estelar, el estadounidense Cameron Smotherman vivió uno de los momentos más preocupantes de la jornada de pesaje. Tras lograr el límite de peso de 135.5 libras, el peleador se desplomó inmediatamente después de bajar de la báscula. En los videos que ya circulan en redes, se ve al peleador caer al suelo cara abajo y quedó momentáneamente inconsciente frente a los presentes.

El incidente fue tan impactante que su pelea contra Ricky Turcios fue cancelada inmediatamente, mientras que el equipo médico de la UFC y el personal de Smotherman lo asistieron en el lugar antes de trasladarlo para atención adicional. El momento quedó registrado en video y expone las condiciones que deben enfrentar todos los peleadores de este deporte por perder peso de manera extrema y cumplir con los límites de su división.

En otras palabras, los riesgos de una baja severa de peso severo, es una práctica que puede incluir deshidratación extrema y poner en riesgo la salud de los deportistas.

BREAKING 🚨 UFC fighter Cameron Smotherman passed out after making weight for UFC 324 pic.twitter.com/LdGUYY6sNB — Daily365 (@onadaily365) January 23, 2026

Gaethje vs Pimblett

Mientras tanto, la presión verbal y mediática ha sido intensa en torno a la pelea estelar de UFC 324. Justin Gaethje, veterano luchador conocido por su estilo agresivo, ha aprovechado la conferencia de prensa previa para defender a Dustin Poirier de las críticas de Paddy Pimblett y encender aún más la rivalidad.

Pimblett había provocado revuelo con comentarios despectivos sobre la carrera de Poirier, diciendo que el veterano “pareció una basura” en su último combate ante Max Holloway. Gaethje respondió de menra agreasiva, calificando a Pimblett de sobreconfiado y faltándole al respeto a los legendarios figuras del deporte, además de prometer: “Voy a dog-walk a este inglés el sábado.”

A pesar del incidente de Smotherman, la cartelera principal —incluida la pelea por el título— mantiene intacto su estatus, lo que promete una noche memorable en Las Vegas.