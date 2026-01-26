Harry Styles en México 2026: fechas, precios y detalles del evento

Harry Styles en México 2026

Harry Styles regresará a México en 2026 y la emoción entre sus fans ya se siente. El cantante británico confirmó dos conciertos en la Ciudad de México como parte de su nueva gira, con un espectáculo que promete ser uno de los más esperados del año.

¿Cuándo y dónde será el concierto Harry Styles?

Harry Styles se presentará los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más grandes de la capital para conciertos internacionales.

Fechas de venta de boletos

La venta de entradas se realizará a través de Ticketmaster y contará con dos etapas:

Preventa Banamex: 28 de enero de 2026, a partir de las 11:00 horas

28 de enero de 2026, a partir de las 11:00 horas Venta general: 29 de enero de 2026, desde las 11:00 horas

Precios oficiales por zona

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, estos son los precios de los boletos:

PITS: $6,547.25

GENERAL A: $2,579.25

GENERAL B: $2,579.25

GENERAL C: $1,463.25

GNP: $4,191.25

VERDE B: $3,987.25

NARANJA B: $2,827.25

VERDE C: $2,205.25

NARANJA C: $1,091.25

Los precios ya incluyen cargos por servicio.

¿Cómo será el mapa del evento?

El área PIT estará dividida en varias secciones y será de acceso de pie. Las zonas General A, B y C también serán sin asientos y el ingreso será por orden de llegada. Además, el estadio contará con distintas secciones en gradas para quienes prefieran una vista más elevada del escenario.

Mapa Harry Styles CDMX 2026

Con dos fechas confirmadas y una alta demanda esperada, se recomienda estar atento al inicio de la venta para asegurar un lugar en uno de los conciertos más esperados de 2026.