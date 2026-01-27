Opciones románticas y originales para celebrar San Valentín en CDMX

La capital se ha puesto creativa para este 14 de febrero. Más allá de clásicos como las flores, cenas y globos, este San Valentín en CDMX trae opciones distintas para quienes buscan celebrar el amor y la amistad con experiencias originales.

La agenda incluye planes que combinan música en vivo, espacios emblemáticos y propuestas sensoriales que invitan a vivir el romance desde otro ángulo. Ya sea en pareja, con amigos e incluso en plan solitario, hay alternativas que apuestan por la emoción, la conversación y la sorpresa.

Planes para San Valentín en CDMX que sí valen la pena

Desde conciertos a la luz de las velas hasta experiencias teatrales que desafían al espectador, estas opciones destacan por convertir la fecha en algo más que una “obligación romántica”.

Cabinas VIP

La rueda de la fortuna Aztlan 360 de Aztlan Feria de Chapultepec, ofrece una experiencia romántica e inolvidable con una vista única del Bosque de Chapultepec y la CDMX.

El boleto incluye un delicioso paquete de alimentos y bebidas, ideal para acompañar este momento especial con tu amorcito.

Lugar: Aztlan Feria de Chapultepec

Aztlan Feria de Chapultepec Fechas y horarios: de martes a domingo, 13:00 a 19:00 hrs

de martes a domingo, 13:00 a 19:00 hrs Precio: desde $968

Candlelight: Especial de San Valentín

El Cantoral se transforma en un escenario íntimo donde la música se vuelve protagonista. Este especial de San Valentín propone un recorrido instrumental por canciones que han marcado generaciones, desde baladas eternas hasta temas icónicos del cine romántico.

Interpretaciones de piezas como “Unchained Melody”, “La Vie En Rose” o “My Heart Will Go On” se combinan con un ambiente iluminado únicamente por velas, creando una experiencia elegante y emotiva, ideal para quienes buscan un plan romántico sin excesos.

Lugar: El Cantoral

El Cantoral Fechas y horarios: 13 de febrero, 19:00 y 21:30 horas

13 de febrero, 19:00 y 21:30 horas Precio: desde $300

The Jury Experience — Muerte por IA: ¿Quién Paga el precio?

Para quienes prefieren un San Valentín fuera de lo convencional, esta experiencia inmersiva propone algo distinto: tomar decisiones morales en un juicio ficticio donde la inteligencia artificial es la protagonista.

En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el público se convierte en parte activa de una historia que plantea dilemas éticos, debates actuales y una narrativa envolvente. Es una opción ideal para parejas que disfrutan conversar, cuestionar y compartir puntos de vista más allá de lo romántico.

Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Centro Cultural Universitario Tlatelolco Fechas y horarios: 21 de febrero, 16:00 y 19:00 horas

21 de febrero, 16:00 y 19:00 horas Precio: desde $320

The Jazz Room: Un viaje al corazón de Nueva Orleans

El jazz también tiene su lugar en el mes del amor. En un ambiente inspirado en los clubes clásicos de Nueva Orleans, esta experiencia musical ofrece una noche para dejarse llevar por el ritmo, la improvisación y la cercanía.

Con un formato íntimo y una selección musical cuidadosamente curada, The Jazz Room es perfecto para quienes buscan un plan relajado, sofisticado y con una vibra diferente al romance tradicional.

Lugar: Hilton Santa Fe

Hilton Santa Fe Fechas y horarios: 21 de febrero, 18:00 y 20:30 horas

21 de febrero, 18:00 y 20:30 horas Precio: desde $290

Mystika: Un Viaje Inmersivo Espiritual

Mystika es una experiencia sensorial donde el artista Pepe Soho te invita a contemplar y ser parte de una obra de arte. A través de 8 salas inmersivas podrás explorar y conectar con los santuarios naturales más impactantes del país.

Lugar: Av. Paseo de la Reforma #26, Colonia Juárez, C.P. 06600

Av. Paseo de la Reforma #26, Colonia Juárez, C.P. 06600 Fechas y horarios: consultar calendario de disponibilidad

consultar calendario de disponibilidad Precio: desde $330

Ballet of Lights: La Bella Durmiente en un espectáculo deslumbrante

En este mundo, la luz y la danza se fusionan con la reinterpretación de “La Bella Durmiente”. Los bailarines se deslizan por el escenario con trajes iluminados que crean un espectáculo de color y luz, transformando cada giro y cada salto en un momento mágico.

Lugar: Foro Interlomas

Foro Interlomas Fechas y horarios: consultar calendario de disponibilidad

consultar calendario de disponibilidad Precio: desde $290

Fuega in Love: El plan perfecto para celebrar el amor

Personaliza sneakers, accesorios o prendas como cinturones, bolsas y chamarras en un taller exclusivo de customización. Bajo la guía de artistas expertos, podrás pintar, teñir, dibujar y añadir detalles únicos a tus piezas. Comparte y diviértete con quienes más quieres mientras creas algo especial juntos.

Lugar: Foro Interlomas

Foro Interlomas Fechas y horarios: de miércoles a domingo, 19:00 a 22:00 hrs / 12:00 a 15:00 hrs.

de miércoles a domingo, 19:00 a 22:00 hrs / 12:00 a 15:00 hrs. Precio: desde $1,045

Estas experiencias confirman que San Valentín en la Ciudad de México ya no se limita a cenas y regalos. La tendencia apunta a explorar nuevas formas de conexión, ya sea con una pareja, amistades o solos.

Febrero se convierte así en una excusa perfecta para redescubrir la ciudad, entrar a espacios distintos y celebrar el amor al máximo.