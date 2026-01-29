Alfredo Adame vs Carlos Trejo: ¿cómo inició la rivalidad? Tras años de rivalidad, Alfredo Adame y Carlos Trejo finalmente se enfrentarán en el Ring Royal 2026; conoce qué dio origen a su rivalidad (@ringroyalefights)

Tras años de rivalidad, Alfredo Adame y Carlos Trejo finalmente se enfrentarán en el Ring Royal 2026 este 15 de marzo. Conoce qué dio origen a su rivalidad y dónde podrás ver su pelea.

Durante años, Alfredo Adame y Carlos Trejo se han retado constantemente para enfrentarse entre sí, aunque ninguno de esos combates se ha concretado, siendo cancelados a último momento.

No obstante, la pelea entre ambos famosos en el Ring Royal 2026 parece ser en la que finalmente Alfredo Adame y Carlos Trejo pelearán físicamente, culminando sus casi 20 años de rivalidad.

Alfredo Adame y Carlos Trejo son una de las parejas rivales más famosas en el mundo del entretenimiento, llevando su antagonismo tanto dentro como fuera de la pantalla, retándose constantemente, hablando mal del otro e incluso agrediéndose físicamente.

Historia de Alfredo Adame y Carlos Trejo: ¿cómo inició su rivalidad?

Como en toda historia, hay dos versiones y tanto Carlos Trejo como Alfredo Adame se han encargado de contar su propia perspectiva de cómo inició todo.

En diversas entrevistas, Alfredo Adame ha contado que todo inició en el programa de televisión Viva la Mañana, en el cual él tenía una sección llamada “La Mesa de Adame” donde hablaban sobre fantasmas.

Durante uno de los capítulos, Adame invitó al programa a Norma Trejo, hermana del autor del libro Cañitas, cuando Carlos Trejo deseaba también asistir.

Según lo narrado por Alfredo Adame, cuando la hermana de Carlos Trejo fue al programa en lugar de él, fue que este comenzó a hablar mal de Adame.

No obstante, Carlos Trejo ha contado que el origen de todo se debió a que la hermana de él, junto con Alfredo Adame intentaron quitarle los derechos de Cañitas, asegurando que fue Adame quien convenció a su hermana.

Desde entonces, ambos en diferentes oportunidades se han expresado mal del otro, se han agraviado y han pactado peleas que no se han llevado a cabo hasta la recientemente anunciada en el Ring Royal 2026.

Sobre esta pelea, Alfredo Adame aseguró que es de verdad y que sí se llevará a cabo:

“A la cara de memela enfrijolada lo voy a sembrar ahí en el ring(...) esto no es show ni nada, esto es de verdad. Lo he correteado cuatro veces para romperle la boquita y lo he retado cinco veces y se ha rajado. Dos veces me dejó colgado, dos veces no se presentó (…). Dicen los productores que ahora sí ya lo convencieron, entonces ya está”.

¿Dónde ver la pelea de Alfredo Adame vs. Carlos Trejo?

La pelea de box en donde se enfrentarán Alfredo Adame y Carlos Trejo se llevará a cabo en el evento organizado por Poncho de Nigris “Ring Royals” el próximo 15 de marzo en Monterrey.

El evento sucederá en la Arena Monterrey y ya están a la venta los boletos para que puedas asistir y vivir en persona el enfrentamiento de esta rivalidad que ya lleva existiendo casi 20 años.

No obstante, si no puedes asistir, también podrás verla a través de una transmisión en vivo en las plataformas oficiales de Ring Royale.