¿De verdad se iba a estrellar el avión de influencers mexicanos?: Esto se sabe del vuelo que iba rumbo a Corea

Avión con destino a Corea del Sur que transportaba influencers sufrió avería La aeronave presentó una falla en su parabrisas que lo obligó a regresar a Ciudad de México (John Taggart para Wikipedia Commons)

Un avión con destino a Seúl, Corea del Sur que transportaba a varias celebridades del internet y la televisión sufrió un ruptura en el parabrisas. El incidente ocurrió en el vuelo 90 de Aeroméxico en las inmediaciones de Monterrey.

¿Despresurización?: Cronología del incidente

La aeronave, con destino a Corea del Sur, acaba de completar una escala en Monterrey cuando se detectó la falla en el parabrisas. Los pilotos determinaron inseguro continuar el viaje interoceánico al país asiático y activaron los protocolos de seguridad. Anunciaron la decisión de regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a todos los pasajeros, quienes se mostraron preocupados.

Wendy Guevara, Pedro Sola, La Bebeshita y las otras celebridades que viajaban en el avión

El vehículo transportaba a varios influencers y celebridades de la televisión, muchos de los cuales ya han documentado sus experiencias a bordo.

La periodista María Luisa Valdés comentó cómo fue el momento en que se avisó sobre el problema. «Nos cambian de avión porque se rompió el parabrisas [...] Ya estábamos cenando y tómala, que se rompe el parabrisas, ahora a cambiarnos. Y todo lleno de influencers». Asimismo, el presentador de televisión, Pedro Sola, confirmó el anuncio que hizo la tripulación a través de un video que grabó desde adentro de la aeronave.

Wendy Guevara compartió en sus redes el temor que sintió. Informó sobre la reprogramación del vuelo y dijo aseguró que la maniobra de seguridad se llevó a cabo de forma correcta. «Van a arreglar el parabrisas del avión, se dañó y no podemos volar así. Es por nuestra seguridad, tuvimos que regresarnos y a ver qué pasa».

La influencer Daniela Alexis, conocida como «La Bebeshita», expresó haber sentido mucho temor, especialmente debido a la muerte de un familiar que murió trabajando en un vuelo comercial. «Escuchar eso no sabes de qué tamaño puede ser [...] Si es de tamaño grande o chico el problema, yo me puse a rezar».

Además de las figuras públicas ya mencionadas, algunos de los otros pasajeros a bordo del vuelo incluían a Lolita Cortés, Gaby Ramírez, Tania Vázquez, Kunno, Celia Lora, DJ Eduardo Chile, Vanessa Labios 4K, Pamela Carbajal de Mendoza, Jesús Galeana y Arturo Díaz. Todos se encontraban en camino a un evento de aniversario organizado por la agencia Viajes Lili.

@tiopedrosola ¡Que terror! De camino a Corea del Sur en el vuelo 090 de Aeromexico nos comunica el piloto que se rompió el parabrisas, teniendo como consencuencia regresar a CDMX ya con 4 hrs de vuelo andando. ♬ sonido original - TioPedritoSola

¿Qué sucedió con el parabrisas?

Hasta el momento, Aeroméxico no se ha pronunciado en cuanto a la causa de la falla en la unidad Boeing 787-8 que presentó la avería. El vuelo fue reprogramado a otra unidad que partió a las 7:40 horas del día de ayer, por lo que los pasajeros ya habrán llegado a su destino.