MasterChef 24/7 EN VIVO: ¿quién es el primer eliminado de hoy domingo 24 de mayo 2026?

MasterChef México 2026: ¿Quiénes son los jueces en esta temporada? Estrenando un formato 24/7, conoce quiénes son los jueces de MasterChef México y a qué hora empieza (Azteca Uno)

La tensión dentro de la cocina más famosa de México sigue creciendo y las especulaciones alrededor de la próxima eliminación de MasterChef 24/7 ya comenzaron a incendiar las redes sociales. En las últimas horas, distintas filtraciones y teorías compartidas por seguidores del reality apuntan a que uno de los participantes más comentados de esta primera semana de concurso podría abandonar la competencia, generando sorpresa entre la audiencia.

El programa, que se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de la televisión mexicana y de las conversaciones digitales cada semana, mantiene a los fans atentos no sólo a los retos culinarios, sino también a las alianzas, conflictos y errores que terminan definiendo el destino de cada participante dentro del concurso.

¿Quién sale de MasterChef 24/7 HOY 24 de mayo 2026?

De acuerdo con versiones que circulan en redes sociales y con los hechos que han sucedido en la semana, Lncer podría estar en la cuerda floja, en parte por el altercado que sostuvo con la conductora Claudia Lizaldi.

Aunque TV Azteca no ha confirmado oficialmente la eliminación, en unos minutos te diremos quién es el primer eliminado de la cocina de MasterChef 24/7.

¿Quiénes tienen Delantal Negro esta semana?

Gracias al complicado reto del pastel, la lista de los participantes que actualmente portan el delantal negro son:

Carmen

Javier

Michelle

Luis

Lancer

Jazmín

Ántrax

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

¿Qué significa el Delantal Negro en MasterChef 24/7?

En el contexto del programa, llevar el Delantal Negro implica que el concursante entra directamente en la zona de peligro.

Quienes portan este distintivo pasan al reto de eliminación, una de las pruebas más exigentes del reality, donde cualquier fallo puede significar su salida definitiva de la cocina más famosa de México.

¿Cómo votar en MasterChef 2026?

Si quieres apoyar a algún participante, basta con entrar al sitio oficial de MasterChef en TV Azteca y elegir a tu favorito.

Esta opción de votación está disponible solo por un periodo limitado y puede influir de manera importante en el rumbo de los siguientes retos dentro de la competencia.