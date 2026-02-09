Caída de Cardi B en San Francisco se hace viral; la rapera dio baile sensual... a un robot

Caída de Cardi B en San Francisco El video tuvo millones de visualizaciones a pocas horas de ser difundido por TMZ.

En San Francisco, durante la celebración del Super Bowl LX, Cardi B —rapera estadounidense de ascendencia dominicana y trinidente— protagonizó un momento de sorpresa y risas al caerse en medio de un baile sensual a un robot humanoide, convirtiéndose rápidamente en uno de los momentos más virales del evento deportivo.

La caída ocurrió durante el día sábado 7 de febrero, cuando la artista salía de su hotel en San Francisco y, al toparse con el robot, decidió realizar un baile sensual frente a éste a modo de diversión, no obstante, el acto cómico culminó en la estrepitosa caída tanto de la rapera como del ser tecnológico.

Caída de Cardi B se vuelve viral: se cae a mitad de ‘lap dance’ con un robot

La artista estadounidense es conocida por su sentido del humor y personalidad contagiosa, lo que inmediatamente atrajo a una serie de espectadores que grabaron el momento exacto en el que realizó un baile de broma con un robot en la acera frente a su hotel.

“Aléjate de mi hombre”, bromeó ante el público, acercándose al producto robótico para simular un ‘lap dance’ que no logró finalizar, pues a mitad del baile sensual perdió el equilibrio y cayó... con todo y el robot encima.

Al ser aplastada por su peculiar compañero de baile, la rapera estadounidense exclamó con sorpresa y las personas presentes se apresuraron a auxiliarla.

Tanto Cardi B como los espectadores y espectadoras del suceso, compartieron el asombro y la diversión que causó la caída, lo que se vio reflejado en las millones de visualizaciones en pocas horas que tuvo el video tras ser difundido por TMZ.

TMZ difunde caída de Cardi B: “Bórrenlo o los demandaré... inmediatamente”

La rapera respondió al video difundido por TMZ desde su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, advirtiendo que los “demandaría... inmediatamente”, debido a que el video alcanzó la viralidad tras pocas horas de ser publicado.

🚨 EXCLUSIVE: Cardi B might have turned a robot on too much ... because it seemingly launched itself at her in San Francisco. https://t.co/n5lVEXIO4o pic.twitter.com/BtG7af9iBe — TMZ (@TMZ) February 8, 2026

Dado que el medio volvió a publicar el material completo de la caída, Cardi B se hizo presente una vez más en los comentarios: “¡Voy a llamar a Harvey!“, advirtió, aunque los comentarios de internautas eclipsaron su reacción.

Respecto al público, la caída de la rapera fue uno de los momentos más divertidos que dejó el evento de fútbol americano, quienes lo expresaron con comentarios como “este video pasará a la historia”, mientras otro usuario aseguraba haberlo reproducido al menos cien veces.

¿Por qué estaba Cardi B en el Super Bowl LX?

Cardi B fue una de las artistas invitadas a ‘La Casita’ de Bad Bunny en el show de Medio Tiempo del Super Bowl LX celebrado este domingo, además de que su asistencia en el evento también representó el apoyo a su pareja Stefon Diggs, jugador del equipo New England Patriots, quienes perdieron el importante enfrentamiento.

La artista estadounidense acompañó a Diggs durante un importante y crítico proceso de rehabilitación por lesión en la rodilla, además de que juntos son padres de un niño de tres meses de edad.

“Estoy muy emocionada, muy feliz y muy orgullosa de él”, compartió la rapera sobre su pareja.