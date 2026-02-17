Estos son los mejores restaurantes de comida china en la CDMX, según Google Maps

Comida China en la Ciudad de México Restaurantes de comida china de la CDMX mejor calificados de Google Maps.

Gracias a la unión entre China y México, a menudo fortalecida por eventos culturales que ambos países llevan a cabo en los dos territorios, el Año Nuevo Chino se ha convertido en una festividad que funciona como puente cultural entre ambas nacionalidades y tiende a atraer cientos de mexicanos y mexicanas a los barrios de comunidad china para compartir el festejo.

Debido a esta conmemoración que inicia oficialmente este martes 17 de febrero, la curiosidad por la amplia gastronomía china aumenta en los citadinos y citadinas que buscan los mejores lugares para probar la comida tradicional durante estos quince días de festejo, por lo que en esta nota te contaremos cuáles son los restaurantes chinos mejor calificados en Google Maps.

¿Dónde comer comida china auténtica en CDMX?

A pesar del vasto número de establecimientos de comida china que existen en Ciudad de México, incluyendo franquicias como Panda Express o P.F. Chang’s, para los y las comensales de Google Maps existen al menos cinco restaurantes que destacan sobre sus competidores, tomando en cuenta el sabor auténtico y los precios.

China Shing: Polanco y Puente Colorado

Uno de los establecimientos más destacables se trata de China Shing, que cuenta con cuatro sucursales, pero son dos de ellas las que han sido calificadas con 4,7 estrellas, contando con una amplia carta de alimentos y bebidas.

La primera sucursal que China Shing abrió está ubicada en Calzada de las Águilas 1361, Puente Colorado, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón, mientras que la segunda sucursal mejor calificada de este servicio se encuentra en Torcuato Tasso 224-k, Sección V de Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo.

China Shing Restaurantes de comida china de la CDMX mejor calificados de Google Maps.

De acuerdo con las reseñas compartidas en el sitio de Google Maps, comensales señalan que China Shing cuenta con “porciones bastante buenas y platos fuertes para compartir”, resaltando el buen servicio y la fachada acogedora de los establecimientos.

En los mismos comentarios, citadinos y turistas han señalado que China Shing tiene un costo aproximado de $300-400 pesos por persona, algunos de ellos señalando que el precio podría ser menor si los platillos principales se comparten.

Hunan

Este restaurante es uno de los establecimientos más sofisticados de comida china en la Ciudad de México, teniendo un costo aproximado de $1,000 pesos por persona, pero encargándose de entregar una atención de primer nivel y ofrecer platillos auténticos de la gastronomía china.

Ubicado en Periferico Sur 3720, San Jerónimo Lídice, Jardines del Pedregal, de la alcaldía Álvaro Obregón, Hunan es un restaurante calificado con 4,7 estrellas por comensales en Google Maps, quienes resaltan la calidad del servicio de meseros y la ambientación del lugar por sus múltiples detalles típicos de la cultura.

Mian dui Mian

Con una puntuación de 4,7 estrellas en Google Maps, Mian dui Mian se ubica en Humboldt 48, Colonia Centro dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Mian dui Mian & Hunan Restaurantes de comida china de la CDMX mejor calificados de Google Maps.

A pesar de tener una fachada exterior sencilla, los y las comensales lo califican como un establecimiento de calidad, el cual ofrece “porciones generosas y deliciosas”, además de que sus tés han recibido múltiples reseñas de aprobación.

De acuerdo con los comentarios de clientes, Mian dui Mian tiene un costo aproximado de $200-300 pesos por persona, calificándolo como un lugar imperdible para ir con tu familia, amistades o pareja.

Restaurante Chino Pon Hing

Ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en Río Guadalquivir 60, este restaurante ha destacado con una calificación de 4,5 estrellas en Google Maps.

Los y las comensales reportaron en sus reseñas que el precio común es de $100-200 pesos por persona, ya sea comiendo en el establecimiento u ordenando para llevar.

“El mejor arroz mixto, costillas y rollitos primavera de la zona!”, escribió uno de los clientes, mientras que otros señalaron que las porciones son generosas y los ingredientes destacan por su excelente calidad.

Restaurante Chino Pon Hing Restaurantes de comida china de la CDMX mejor calificados de Google Maps.

Ahora que conoces estos lugares, podrás expandir tu conocimiento sobre la cultura china durante los días de festividad del Año Nuevo Chino, acompañando las actividades que habrá en la CDMX con el tradicional sabor chino de su extensa gastronomía.