Google celebra el Año Nuevo Chino con su Doodle: ¿Por qué es el año del caballo?

Google celebra el Año Nuevo Chino En China, el Año Nuevo está basado en el calendario lunar y marca el inicio de la primavera al trascender a un nuevo zodiaco animal, esta ocasión, pasa de la Serpiente al Caballo.

El Año Nuevo Lunar también es conocido como la Fiesta de la Primavera, celebrada por diversas culturas asiáticas y se ha consolidado como la festividad más importante en China, pues su llegada simboliza la renovación, la armonía y la unión entre familias.

Las celebraciones del Año Nuevo Chino inician este martes 17 de febrero de 2026, una conmemoración que puede alcanzar hasta los dieciséis días de festejo y culmina en el Festival de los Faroles, evento especial que también se vivirá en el Barrio Chino de la Ciudad de México; tradición que sirve de puente cultural entre la cultura mexicana y china, junto a otras actividades.

Debido a la importancia de este Año Nuevo Lunar, Google sorprendió esta mañana con un Doodle en honor a la celebración, caracterizando su página de inicio con el animal del zodiaco chino correspondiente: el caballo.

¿Qué es un ‘doodle’ de Google y qué representan?

Un Doodle es una alteración temporal en el logotipo de la página principal de Google, creados con la intención de informar sobre momentos históricos, fechas festivas y figuras ilustres de la historia y cultura internacional.

El primer doodle se publicó en 1998, creado por los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin. El diseño fue una imagen estática de los creadores en el festival Burning Man para indicar que estaban “fuera de la oficina”.

Estos doodles conmemorativos incluso han evolucionado a juegos interactivos durante días especiales, como lo son las festividades cercanas al fin de año o aniversarios de elementos históricos de la cultura pop.

¿Por qué es el Año del Caballo en el Calendario Lunar Chino?

De acuerdo con la leyenda china, el Emperador de Jade (o Buda) organizó una “Gran Carrera” para seleccionar a los animales que medirían el tiempo, invitándolos a cruzar un caudaloso río; los primeros en llegar —por orden— fueron: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

De esta manera, los doce animales que ganaron la carrera pasaron a formar parte del ciclo de doce años del zodiaco, por lo que cada año corresponde a un animal en específico y el orden se repite una vez que el ciclo finaliza.

Debido a que el año pasado se celebró el Año de la Serpiente, este 2026 es el Año del Caballo, signo en el zodiaco chino que se asocia con la energía, transformación y progreso, ya que la frase tradicional que acompaña este ciclo es Mǎ dào chéng gōng (马到成功), que se traduce literalmente como “éxito inmediato al llegar el caballo”.

De acuerdo con la astróloga Sara Escola, directora de la sede europea del Feng Shui Cultural Center International, el año 2026 representa uno de los puntos más álgidos del elemento fuego y, ahora combinado con un zodiaco animal que representa fuerza y libertad, la interpretación apunta a que será un año particularmente intenso.

¿Cuál es la importancia del Año Nuevo Chino?

En China, el Año Nuevo está basado en el calendario lunar y marca el inicio de la primavera al trascender a un nuevo zodiaco animal, esta ocasión, pasa de la Serpiente al Caballo, además de que —en el extranjero— la festividad sirve como un reforzamiento de identidad y cultura para las comunidades asiáticas que están lejos de su hogar.

La celebración está cargada de colores rojizos y dorados, que atraen la abundancia, además de alimentos para compartir en familia y fomentar la unión entre pares, así como la conexión con ancestros, mientras ponen en práctica diversas tradiciones que ayudarán al hogar o la persona a manifestar un año de fortuna, alejando la mala suerte o pobreza.

También, más allá de las costumbres ancestrales, China ha demostrado que esta festividad puede seguir renovándose y adaptarse a divertidas manifestaciones de celebración, como lo fue elegir a Draco Malfoy como mascota del Año Nuevo Chino debido a una coincidencia afortunada en la pronunciación de su apellido.