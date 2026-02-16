Año Nuevo Chino en CDMX: cuáles serán las actividades y eventos en la ciudad

Actividades de Año Nuevo Chino en CDMX La festividad se ha consolidado como un evento emblemático en la Ciudad de México, donde cada año se difunde la cultura, tradiciones y expresiones artísticas de China.

El Año Nuevo Chino iniciará oficialmente mañana 17 de febrero, extendiendo su celebración hasta el martes 3 de marzo de este 2026, evento que llenará la Ciudad de México con colores escarlata y dorado, además de compartir las tradiciones de la cultura china en esta emblemática festividad.

En el Centro Nacional de las Artes (Cenart), el Año Nuevo Chino dio arranque el pasado sábado 14 de febrero con la inauguración del V Festival Cultural del Año Nuevo Chino, reuniendo miles de asistentes en las instalaciones del centro y ofreciendo un primer acercamiento a las actividades culturales que ofrecerán hasta marzo.

¿Dónde y cuáles serán los eventos del Año Nuevo Chino en CDMX?

El evento principal tuvo lugar el sábado 14 de febrero en el Cenart con la presencia del embajador Chen Daojiang, quien destacó al festival como un símbolo de intercambio cultural y cooperación entre ambas naciones.

Sin embargo, el Centro Nacional de las Artes aún tiene una amplia agenda cultural que durará hasta el 15 de marzo de 2026, donde ofrecerá conferencias, exposiciones y talleres gratuitos sobre la cultura asiática.

Exposición del Concurso Global de Diseño del Zodiaco , instalada en el Paseo de las Jacarandas del Cenart.

, instalada en el Paseo de las Jacarandas del Cenart. “Alma de bambú, corazón de nopal”, muestra ubicada en el vestíbulo del Teatro de las Artes.

El Caballo de fuego ya ilumina la ciudad🐴🔥

¡Ven al Festival Cultural: Año Nuevo Chino 2026!



Aún puedes ser parte y dejarte envolver por su magia y compartir con quienes amas la alegría de un nuevo comienzo 💘



Consulta todas las actividades: https://t.co/JJ6v4WXI0M pic.twitter.com/2QGdN9rDCx — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) February 14, 2026

Ambas estarán disponibles hasta el 27 de febrero como parte del Festival Cultural del Año Nuevo Chino, mientras que su agenda de actividades marca las siguientes atracciones para el público:

Sábado 21 de febrero: En el Aula Magna José Vasconcelos se realizarán dos conferencias. La primera, “Sombras que bailan en zancos: el arte y la magia del teatro chino de las sombras” , mientras que la segunda será “Los juegos de mesa como parte de la celebración del Año Nuevo Chino” .

En el Aula Magna José Vasconcelos se realizarán dos conferencias. La primera, , mientras que la segunda será . Domingo 22 de febrero: Se llevará a cabo el taller cultural “Cuentos chinos: conozcamos juntos la cultura china a través de anécdotas históricas”.

El Cenart ofrecerá también proyecciones, exposiciones y diversas actividades relacionadas con el Año Nuevo Chino hasta el 15 de marzo, eventos que serán gratuitos y abiertos para todo el público interesado en conocer más sobre las tradiciones chinas.

¿En qué otros lugares de CDMX podrás celebrar el Año Nuevo Chino?

Más allá de las actividades culturales que el Cenart ofrece, otros sitios en la Ciudad de México se preparan para la enorme celebración, ofreciendo al público mexicano espacios donde podrá conocer más sobre las tradiciones chinas y unirse a la celebración.

Algunos de estos lugares y actividades, son:

Asian Bay: Ubicado en la Colonia Hipódromo, este sofisticado restaurante celebrará el Año Nuevo Chino los días 17 y 19 de febrero con un menú que equilibra la técnica china con un toque contemporáneo. El costo aproximado es de $1,550 pesos.

Ubicado en la Colonia Hipódromo, este sofisticado restaurante celebrará el Año Nuevo Chino los días con un menú que equilibra la técnica china con un toque contemporáneo. El costo aproximado es de $1,550 pesos. Hong King: Este restaurante del Barrio Chino con más de 60 años de historia ha diseñado una cena de Gala exclusiva para los días 13, 14 y 16 de febrero , donde los comensales podrán presenciar danzas tradicionales de leones y dragones mientras consumen sus alimentos.

Este restaurante del Barrio Chino con más de 60 años de historia ha diseñado una cena de Gala exclusiva para los días , donde los comensales podrán presenciar danzas tradicionales de leones y dragones mientras consumen sus alimentos. Jornada Cultural en la UNAM: En cooperación con la ENALLT (Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción) y el Instituto Confucio , se llevará a cabo una jornada intensiva que explora desde la lingüística hasta el movimiento físico el miércoles 18 de febrero ; podrás aprender caligrafía y tomar clases de danza china o Tai chi chuan.

En cooperación con la (Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción) y el , se llevará a cabo una jornada intensiva que explora desde la lingüística hasta el movimiento físico el ; podrás aprender caligrafía y tomar clases de danza china o Tai chi chuan. Embajada China en México: Ubicada en la Colonia Tizapán San Ángel, la embajada abrirá sus puertas para un evento exclusivo el 28 de febrero que representará el acto final de bienvenida al Año del Caballo.

Ubicada en la Colonia Tizapán San Ángel, la embajada abrirá sus puertas para un que representará el acto final de bienvenida al Año del Caballo. Festival de los Faroles: En el emblemático Barrio Chino del Centro Histórico en CDMX, se llevará a cabo el final del Año Nuevo Chino el 3 de marzo, donde el Callejón de Dolores brillará en su máxima intensidad y ofrecerá las últimas danzas de leones del ciclo.

¿Qué representa el Año Nuevo Chino?

Esta festividad también es llamada la Fiesta de la Primavera, catalogada como la celebración más importante de China debido a que simboliza la renovación, la armonía y la unión de las familias.

El Año Nuevo Chino inicia con la segunda luna después del solsticio de invierno, fecha que comúnmente va desde finales de enero hasta mediados de febrero en el calendario gregoriano.

Este 2026 corresponde al Año del Caballo, signo en el zodiaco chino que se asocia con la energía, transformación y progreso, además de que su pronunciación ha sido la razón por la que China decidió hacer del personaje Draco Malfoy su mascota de Año Nuevo.