Therians, nahuales y furros: ¿qué son cada uno? Esta “memegrafía” lo explica

¿Ahora en qué andan los chavos? En un mundo digital, donde cada tendencia parece nacer y morir cada vez más rápido, el término therian se ha convertido en uno de los conceptos más buscados y comentados del reciente 2026.

Videos, testimonios y debates han inundado las redes sociales, donde miles de usuarios comparten experiencias personales y explican cómo viven y/o conviven con esta identidad.

El interés no es casual. La palabra conecta con temas actuales como la construcción de la identidad, la pertenencia a comunidades dentro y fuera del mundo digital y la manera en que las nuevas generaciones tratan de expresar quiénes son. Pero empecemos por el principio:

¿Qué es un therian y cómo se identifican?

El concepto "therian", surgido recientemente entre la generación Z, se utiliza para describir a personas que sienten una conexión profunda con un animal a nivel identitario, emocional o espiritual.

Estos seres aseguran que no se trata de un juego ni de un disfraz, sino de una forma de autopercepción que consideran parte esencial de su experiencia personal.

En redes, muchos explican que esta identificación puede manifestarse de distintas maneras: desde comportamientos simbólicos hasta una afinidad intensa con determinadas características animales.

Diferencias con otras comunidades

Uno de los puntos que más dudas genera es la diferencia entre los therian y otras subculturas como los tradicionales nahuales y los furros. La principal distinción radica en que la identidad therian se describe como interna y personal, mientras que otras comunidades suelen enfocarse más en lo estético, lo artístico, lo mistico o el entretenimiento.

El sitio memegrafias.com, a cargo del Artista Visual Mexicano, Raul Moyado, lanzó desde sus cuentas de redes sociales una memegrafía, la cual es un diseño inspirado en el acomodo y estilo de las tradicionales monografías que cualquier millennial compró en la papelería para realizar sus tareas, con el objetivo de explicar este fenómeno con un poco de humor y, desde luego, historia.

El origen del término y su salto a la cultura pop digital

La palabra therian proviene de raíces griegas relacionadas con “bestia” o “animal”, y comenzó a utilizarse en foros y comunidades en línea hace varios años. Sin embargo, su explosión mediática ocurrió recientemente, cuando creadores de contenido empezaron a explicar el concepto en videos cortos y experiencias personales.

Este salto a la visibilidad masiva transformó lo que antes era un nicho en internet. Hoy, el término aparece en tendencias, debates y búsquedas frecuentes, consolidándose como parte del vocabulario digital contemporáneo.

¿Cuál es la diferencia entre un therian y un nahual?

El crecimiento de la tendencia no solo despierta curiosidad; también abre discusiones sobre identidad, diversidad y la forma en que internet amplifica experiencias personales.

Parte de lo más comentado en nuestro país es el debate sobre la diferencia entre los therian y los nahuales, lo cual no es muy dificil de aclarar:

Un therian se identifica, comporta y define como un animal; algo así como una persona “transespecie”; mientras que los nahuales presuntamente gozan de la magia y misticismo para convertirse de persona a animal y viceversa.

Por su parte, el fandom furry o furro se basa en la creatividad, el arte y la construcción de personajes ficticios con rasgos animales.

Aunque algunos lo ven como una moda pasajera y hasta un posible trastorno, para quienes se identifican como therian representa una forma de explicar su mundo interior. La conversación seguirá evolucionando de mil maneras; lo cierto es que el fenómeno refleja un cambio cultural más amplio.