Cenit llega a México para transformar la gestión tributaria de personas físicas

La start up llega a México para cambiar la experiencia de usuario Especial

Cenit, la empresa de tecnología que está redefiniendo la relación entre las personas y sus impuestos, anuncia oficialmente el inicio de sus operaciones en México. Tras su primer año de funcionamiento en Chile, la startup llega al país para cerrar la brecha de experiencia de usuario en el sistema tributario más digitalizado de América Latina, ofreciendo una solución de inteligencia financiera para personas físicas en los regímenes de RESICO y Sueldos y Salarios.

Para Cenit, México es un mercado clave contemplado desde su inicio en 2025. Con más de 86.9 millones de contribuyentes activos y un procesamiento de 327 facturas por segundo en promedio, la infraestructura digital ya es líder mundial, pero la gestión para el ciudadano sigue siendo analógica y opaca.

“El SAT construyó la autopista digital con el CFDI 4.0, ahora los contribuyentes necesitan el vehículo para transitarla. Cenit es esa capa de inteligencia que permite a las personas físicas navegar el sistema sin accidentes financieros”, señala Andrés Liberman, CEO y fundador de Cenit. “Desarrollamos un producto específico para el ecosistema mexicano, convirtiendo un pasivo incierto en un dato contable en tiempo real”.

Históricamente, México ha reportado un promedio de 240 horas anuales dedicadas a preparar y pagar impuestos. En este sentido, Cenit busca que los contribuyentes puedan pasar de una contabilidad forense, donde simplemente se revisa lo que pasó hace un mes, a una contabilidad predictiva, que les permite saber cómo van cada día y cuánto tendrán que pagar de impuestos cada mes.

Cenit proyecta alcanzar los 100 mil usuarios en México, consolidándose como el aliado clave para profesionales independientes en Resico y aquellos en Sueldos y Salarios, un segmento tributario clave y que requiere herramientas de gestión de flujo de caja en tiempo real. Por esto, la plataforma busca que los profesionistas se enfoquen en producir y no en administrar burocracia.

Actualmente, el segmento de Sueldos y Salarios genera el 47% de los ingresos del SAT, y para la declaración anual de 2025, se estimó que más de 3.9 millones de personas físicas estuvieron obligadas a presentarla, un incremento de 700,000 personas respecto al año anterior.

El app cuenta con sincronización en tiempo real con el SAT, eliminando el error humano y la carga manual. “Sabemos que la clave tributaria es el activo digital más sensible de un mexicano. Cenit elimina la vulnerabilidad operativa de compartir credenciales por canales no cifrados, estableciendo un estándar de gobernanza de datos en el sector TaxTech, a través de protocolos de encriptación de grado bancario para la identidad fiscal”, señaló Liberman.

Uno de los elementos destacados de Cenit para México es un asistente de Inteligencia Artificial entrenado específicamente en la normativa fiscal mexicana, que traduce leyes y conceptos complejos a lenguaje humano 24/7. Los usuarios pueden realizar preguntas y obtener información acerca de quiénes son los principales clientes y proveedores, así como para comprender más acerca de sus ventas, costos, márgenes de ganancia e incluso programar los trámites que se deben realizar.

“Nacimos en 2025 por la frustración de descubrir cuánto debíamos de impuestos un día antes del vencimiento. Hoy, con operaciones en Chile y México, demostramos que la tecnología puede transformar una fuente de ansiedad física en una herramienta de control financiero”, concluye Libermann.

En el segundo semestre de 2025, Cenit levantó una ronda de inversión de 1,8 millones de dólares a menos de 8 meses desde su fundación. La ronda fue liderada por el VC mexicano Hi Ventures.

Acerca de Cenit:

Cenit está construyendo la próxima generación de plataformas de gestión fiscal y financiera para PyMEs en América Latina. Fundada en 2025, el app combina inteligencia artificial, encriptación de datos, diseño centrado en los usuarios y un desarrollo específico para la gestión de impuestos ante el SAT, para transformar procesos burocráticos en trámites sencillos, fáciles de entender y de ejecutar desde el celular. Cenit está disponible para descarga en App Store (iOS) y Google Play (Android). La aplicación ofrece 30 días de prueba gratuita.