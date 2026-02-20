¿BTS tendrá más conciertos en México?: Presidente de Corea del Sur responde a petición de Sheinbaum

Sheinbaum recibe respuesta del presidente de Surcorea La Presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a Lee Jae-Myung, mandatario de Corea del Sur, extender los conciertos de BTS en México; hoy, presentó la carta que recibió en respuesta.

Esta mañana, la Presidenta de México anunció que recibió la respuesta a su carta anteriormente enviada al Presidente de la República de Corea, donde solicitaba su intervención para que el grupo surcoreano Bangtan Sonyeondan extendiera sus fechas de concierto en México.

Con respetuosos saludos, Lee Jae-Myung redactó una carta a Claudia Sheinbaum en la que destacó la unión cultural de ambos países y expresó su gratitud por la comunicación abierta entre ambos dirigentes de Estado, informando que cumpliría con el cometido solicitado de pasar la petición de la presidenta a la empresa a cargo del grupo surcoreano, Big Hit Music.

¿Por qué Claudia Sheinbaum envió una carta el presidente de la República de Corea?

Desde el anuncio de la visita de BTS a México, han existido múltiples obstáculos entre las fanáticas y fanáticos de la agrupación surcoreana que iban desde el silencio de la boletera respecto a la información esencial hasta las aparentes prácticas engañosas durante la preventa y venta de las entradas.

Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emprendió medidas contra Ticketmaster y, por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció a través de una de sus conferencias matutinas que solicitó al Presidente de la República de Corea que interviniera para que la empresa del grupo de k-pop extendiera su calendario en México.

Esta medida fue tomada por la mandataria debido a que gran parte del fandom ARMY México no logró obtener entradas para las tres fechas, ya que existieron prácticas presuntamente fraudulentas por parte de las boleteras que otorgaron preferencia a revendedores.

Presidente de Corea del Sur responde a Sheinbaum respecto a la apertura de más conciertos de BTS en México

A través de redes sociales, la dirigente de México compartió con la población la carta completa que recibió en respuesta por parte del presidente de la República de Corea, donde resaltó el cariño de México por Corea y la unión cultural entre los países.

“Excelentísima Presidenta.

Agradeciendo su cálida carta, me complace costatar que la relación entre Corea y México basada en el respeto recíproco y la confianza entre ambos jefes de Estado, se está profundizando cada vez más. Opino que el cariño que tiene el pueblo mexicano a la cultura coreana en general y al K-Pop muestra bien lo profundo que es el vínculo cultural entre ambos países.

Me permito informarle que su mensaje fue debidamente entregado a la empresa pertinente, dado que las actividades de la cultura popular son lideradas por la iniciativa privada y la participación del gobierno puede verse algo limitada; no obstante, espero que haya una respuesta positiva por parte de dicho sector en el futuro.

En relación con este asunto, deseo que ambos países mantengan una comunicación estrecha a través de los canales diplomáticos y espero que el tema conduzca a que la cooperación y el intercambio cultural entre Corea y México sean todavía más activos.

Con la espera de reencontrarme con usted en un futuro cercano, le expreso mis votos por su buena salud y felicidad.

Presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung."

Sheinbaum se mostró positiva por esta respuesta, expresando que espera buenas noticias para ARMY México.

¿BTS extenderá sus conciertos en México?

Por el momento, las fechas de BTS en México se mantienen tal como habían sido anunciadas, tres fechas para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026, ya que la decisión final será de la empresa a cargo del grupo surcoreano.

Sin embargo, la intervención del presidente Lee ha acercado la solicitud de la presidenta con Big Hit Music, de modo que se espera que exista una respuesta más adelante por parte de la compañía.