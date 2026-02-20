HOY 20 de febrero se celebra el Día de Amar a tu Mascota; te explicamos por qué el bienestar animal es la clave para una tenencia responsable en México

En México, la convivencia con animales de compañía se ha vuelto de lo más normal. Desde el perro que disfruta de áreas especiales en los parques hasta el gato que domina el sillón de la casa, su presencia es constante y profundamente emocional. No son mascotas, son familia.

Datos recientes de la industria del cuidado animal señalan que 57% de los hogares mexicanos tienen al menos un perro, mientras que 26% conviven con un gato, cifras que reflejan la magnitud del vínculo entre personas y mascotas en el país.

Este crecimiento también responde a nuevas formas de integración, como la adopción o los animales que llegan como regalo. De hecho, se estima que más de la mitad de las mascotas han sido obsequiadas por familiares o amigos, lo que confirma que su llegada muchas veces ocurre desde la emoción, aunque no siempre desde la planeación.

Del cariño implica compromiso: la nueva cultura de la tenencia responsable

El auge de las mascotas ha impulsado una conversación más amplia sobre el bienestar animal. Hoy, especialmente entre generaciones jóvenes, los animalitos ocupan un lugar central en la vida cotidiana.

Entre los datos más reveladores destaca que casi la mitad de la Generación Z y más del 40% de los Millennials consideran a sus mascotas como lo más importante en su vida, una percepción que contrasta con generaciones mayores, donde el vínculo sigue siendo significativo pero menos prioritario. Pasamos del perrito en la azotea al perrhijo que duerme en la misma cama que tú.

Esta transformación cultural ha dado paso a una idea clave: elegir y cuidar a un perro o gato implica considerar estilo de vida, personalidad, tiempo disponible y recursos, no solo afinidad o deseo emocional.

Los pilares del bienestar animal

Especialistas en nutrición y cuidado de mascotas, como los de Mars Pet Nutrition, coinciden en que el amor hacia los animales se construye en varias dimensiones que van más allá de la alimentación básica.

Nutrición adecuada según la etapa de vida

Cada etapa implica necesidades distintas.

Cachorros y gatitos: requieren mayor aporte energético y nutrientes para crecer sanamente

requieren mayor aporte energético y nutrientes para crecer sanamente Adultos: necesitan equilibrio para mantener peso ideal y vitalidad

necesitan equilibrio para mantener peso ideal y vitalidad Mascotas senior: requieren ajustes calóricos y nutrientes que apoyen articulaciones y sistema inmune

Una dieta completa, porciones correctas y agua fresca son la base para una vida saludable.

Estimulación física y emocional

El bienestar no se limita a la salud física. El ejercicio diario, los juegos y el enriquecimiento ambiental ayudan a prevenir problemas de conducta y obesidad. Al mismo tiempo, las rutinas estables, el refuerzo positivo y la interacción cotidiana fortalecen su equilibrio emocional.

Permitir que las mascotas expresen comportamientos naturales, descansar en espacios seguros y socializar adecuadamente son factores que impactan directamente en su calidad de vida.

Atención médica

La salud integral incluye visitas veterinarias periódicas, esquemas de vacunación y desparasitación al día, revisiones dentales y monitoreo del peso.

Más que reaccionar ante enfermedades, la tendencia actual apuesta por la prevención como herramienta para prolongar la vida y el bienestar de perros y gatos.

Amar también es decidir con responsabilidad

El Día de Amar a tu Mascota funciona como recordatorio de que el cariño no se mide solo en caricias, sino en decisiones informadas y en la disposición de acompañar a los animales durante toda su vida.

Adoptar o integrar un animal de compañía implica tiempo, recursos y compromiso por muchos años. La clave no está en la perfección, sino en la conciencia: entender sus necesidades reales y responder a ellas de forma constante.

En un país como México, donde la relación con las mascotas es cada vez más fuerte, el reto es claro: transformar el afecto en acciones que garanticen que vivan más y mejor.