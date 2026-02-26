Febrero tendrá 28 o 29 días este 2026: te explicamos qué es el año bisiesto y cuándo es ¿Este febrero de 2026 será de 28 o 29 días? Conoce cuántos días tendrá el mes más corto del año y qué es el año bisiesto (Imagen hecha con IA y Pixabay)

¿Este 2026 febrero será de 28 o 29 días? Conoce cuántos días tendrá el mes más corto del año y qué es el año bisiesto.

La última vez que un año tuvo 366 días en lugar de los 365 días que normalmente tiene un año fue en 2024, siendo este un año bisiesto. Conoce qué es, cada cuánto tiempo sucede y cuándo será el próximo.

¿Febrero tendrá 28 o 29 días este 2026?

Este 2026 febrero constará de 28 días, siendo un año común, ya que el próximo año bisiesto sucederá hasta 2028, tiempo en el que febrero contará con 29 días. No obstante, a pesar del incremento del día extra para febrero, este sigue siendo el mes más corto del año.

Como dato extra, febrero de 2026 fue considerado por internautas como el “mes perfecto” debido a que este mes cuenta con cuatro semanas exactas, alineándose el inicio de todas sus semanas con el día domingo, cosa que no suele ocurrir normalmente, por lo que esta coincidencia levantó la curiosidad de usuarios en internet.

¿Qué es un año bisiesto y cada cuándo sucede?

De acuerdo con la NASA, la Tierra tarda aproximadamente 365,25 días en dar la vuelta al Sol, lo que se le conoce como un año solar. No obstante, en el calendario se redondea a 365 días, por lo que, de dejarse así a largo plazo, desfasaría el tiempo, provocando que las estaciones no coincidieran con los meses.

Por esta razón se creó el año bisiesto para compensar la fracción de día que falta, sucediendo cada cuatro años para que en el cuarto se complete el día que se ha estado redondeando.

Siendo un año bisiesto, cuando en lugar de los 28 días de febrero, este tiene 29, resultando en 366 días del año.

¿Qué pasa con las personas que nacen un 29 de febrero en años no bisiestos?

Las personas que llegan a nacer un 29 de febrero, solo pueden celebrar en el día exacto de su cumpleaños cada 4 años, por lo que usualmente lo celebran el 28 de febrero o el 1 de marzo.

Usualmente quienes nacen en un 29 de febrero, suelen bromear con su edad, argumentando que solo cumplen años cada 4.