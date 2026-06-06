Clima CDMX hoy 6 de junio: lluvias fuertes, granizo y tormentas eléctricas; así estará el tiempo este sábado

La Ciudad de México amaneció con una atmósfera tranquila; sin embargo, el pronóstico para este sábado 6 de junio de 2026 anticipa una jornada marcada por lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo, dentro del Valle de México.
Después de varios días de precipitaciones constantes, el escenario se mantiene con nubes densas, temperatura moderada y una tarde que podría volver a convertir avenidas y banquetas en un río.
¿Cómo estará el clima hoy en CDMX?
De acuerdo con el pronóstico meteorológico para la capital, durante la mañana dominará un ambiente fresco con cielo nublado.
Con el avance del día llegará el cambio más importante: incremento de nubosidad y condiciones para lluvias puntuales fuertes acompañadas por actividad eléctrica y posibles episodios de granizo.
Las condiciones previstas para hoy son:
- Temperatura máxima: entre 22 y 24 °C
- Temperatura mínima: entre 12 y 14 °C
- Viento: de 10 a 20 km/h
- Rachas: hasta 50 km/h
- Mayor probabilidad de lluvia: tarde y noche
¿A qué hora podría empezar a llover?
Aunque los horarios pueden variar por alcaldía, el comportamiento esperado apunta a que las precipitaciones comiencen a ganar fuerza después de las 4:00 pm y aumenten durante la tarde.
Además de lluvia, autoridades mantienen vigilancia por posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y complicaciones viales en puntos donde históricamente se acumula agua.
La próxima semana también habrá lluvias
El panorama forma parte de un periodo de inestabilidad que continuará durante varios días sobre el centro del país.
El Servicio Meteorológico mantiene previsión de lluvias fuertes a muy fuertes en el Valle de México, impulsadas por ingreso de humedad y sistemas atmosféricos que siguen activos sobre gran parte del territorio nacional.
Recomendaciones si vas a salir este sábado
- Sal con paraguas o impermeable
- Considera tiempo extra para traslados
- Evita cruzar zonas inundadas
- Mantente atenta a avisos de Protección Civil
- Si escuchas actividad eléctrica, busca resguardo