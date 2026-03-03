¿Ángela Aguilar se retira? Información oficial sobre la hija de Pepe Aguilar Ángela Aguilar aclara rumores sobre un posible retiro de la música, tras mensajes publicados en redes sociales (@angela_aguilar_)

Después de que en las últimas horas se especulara sobre un posible retiro de la música por parte de Ángela Aguilar, la cantante de regional mexicano habló al respecto.

Los rumores sobre el retiro de los escenarios de Ángela Aguilar comenzaron cuando publicó un mensaje en sus redes sociales, mencionando que quería “estar más por aquí, y un poquito menos por allá”.

Durante los últimos días, Ángela Aguilar se ha visto involucrada en la polémica que rodea a su esposo Christian Nodal, tras las declaraciones que este hizo sobre Cazzu, ex pareja de él y madre de su hija, lo que avivó los rumores.

¿Ángela Aguilar se retira de los escenarios? La cantante aclara los rumores

Tras la viralización sobre su supuesto retiro de la música, Ángela Aguilar desmintió los rumores, señalando que no se va a retirar de los escenarios, a pesar de lo que se dice de ella.

“No me voy a retirar. No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí.” Compartió en su canal de difusión de WhatsApp.

En ese mismo mensaje, la hija de Pepe Aguilar aprovechó para mencionar la razón por la que no responde a las polémicas que rodean su vida personal.

“He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda… mucho. Porque cuando una narrativa está diseñada para sostenerse en el escándalo, la verdad no siempre es suficiente para frenarla."

Los rumores sobre su retiro comenzaron después de que Ángela Aguilar publicara un mensaje en su canal de difusión de WhatsApp para sus fanáticos, donde escribió lo siguiente:

“Quiero estar más por aquí, y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido.”

No obstante, este mensaje fue sacado de contexto en redes sociales, provocando que se creyera que se trataba de una despedida de los escenarios.

El mensaje en realidad hacía alusión a que comenzaría a publicar con mayor regularidad en su canal de difusión para acercarse con sus fans.

“Gracias por mantener este rinconcito con tanto cariño. Que sea eso para nosotros: un lugar seguro y honesto. Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan pero sí sostienen”. Fue parte de lo que les compartió a sus fanáticos.