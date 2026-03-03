OXXO pone a la venta el balón oficial del Mundial 2026: dónde comprar, cuánto cuesta y qué lo hace especial

¿Es cierto que venderán el balón del Mundial en el OXXO? Especial

El Mundial de Fútbol siempre despierta emociones que van más allá de los 90 minutos en la cancha: un balón oficial puede convertirse en un objeto de deseo, en una pieza de colección, en un símbolo de aspiración deportiva para niños y adultos por igual. Ahora que faltan pocos meses para que Brasil, México y Estados Unidos se preparen para recibir a las selecciones del mundo en el Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, la cadena de tiendas OXXO ya adelantó un producto que muchos futboleros estaban esperando: el balón oficial del Mundial 2026 ya está a la venta.

Desde la mañana del lanzamiento, quienes acudieron a las tiendas reportaron largas filas, productos agotados y la misma emoción que se vive en vísperas de cada cita mundialista. El balón no está a la venta en todas partes, pero muchos establecimientos OXXO lo han exhibido junto a productos promocionales de Coca-Cola, patrocinador oficial del torneo.

¿Cómo es el balón del mundial que venden en el OXOO?

Este balón lleva un diseño que remite a la identidad del Mundial 2026, con motivos que combinan la rica herencia futbolística de los países sede —especialmente México— junto con una estética moderna pensada para captar tanto a coleccionistas como a quienes planean usarlo en juegos recreativos. Su textura, colores y paneles han sido resaltados como llamativos y distintos a los que hemos visto en ediciones anteriores del evento.

Balón conmemorativo de venta en OXXO Foto vía redes sociales

¿Cuánto cuesta el balón?

El precio del balón ronda los 330 pesos mexicanos. La promoción se vende en un empaque especial que contiene 4 latas de Coca-Cola. Este precio puede resultar atractivo para coleccionistas o fanáticos, pero también ha desatado comentarios de que muchos jóvenes aficionados difícilmente podrán comprarlo sin ayuda de sus familias.

Más allá del precio y del diseño, el lanzamiento del balón oficial en tiendas como OXXO también representa una apuesta de mercadotecnia y estrategia comercial: acercar el Mundial a puntos de venta masivos, no solo a tiendas deportivas especializadas.