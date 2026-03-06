Balón Trionda Coca-Cola en México: fecha de venta, precio y dónde comprarlo

Balón Trionda Coca-Cola El esférico estará disponible próximamente en tiendas seleccionadas en nuestro país a través de una promoción especial.

Para esta edición de la Copa del Mundo, Coca-Cola nos regresa al 2010 con su propia versión del balón oficial. La refresquera, en colaboración con Adidas, estará lanzando próximamente su propio diseño del esférico oficial del torneo y está muy cerca de llegar a nuestro país. Esta promoción, que no se había realizado en ediciones pasadas, regresa volver a ‘echar la reta’ o para guardarlo como un coleccionable.

Así será el Balón Trionda Coca-Cola del Mundial FIFA 2026

Per medio de redes sociales, se ha filtrado esta pelota que estará saliendo en promoción próximamente. Se trata del mismo balón Trionda de la Copa del Mundo, sólo que con los colores rojo y blanco característicos de la Coca-Cola. El esférico del número 5 tendrá la calidad de aficionado de Adidas y no de juego o de réplica.

Balones Coca-Cola Aficionados y coleccionistas recuerdan con nostalgia la promoción que se lanzó en el 2010 con la réplica Coca-Cola del Jabulani.

El balón recuerda a la misma promoción que sacó la popular marca de bebidas azucaradas en el 2010, cuando sacaron su propia versión del Jabulani durante Sudáfrica 2010, despertando la nostalgia en miles de aficionados y coleccionistas.

¿Cuándo y dónde estará disponible el Balón Trionda de Coca-Cola?

Este producto será parte de una promoción especial, por lo que para adquirirlo, deberás comprar una caja de 12 latas de Coca-Cola con un precio de 570 pesos y no se podrá adquirir de manera individual.

También, habrá una versión del balón en miniatura en una caja de 6 latas de refresco por 368 pesos.

Se espera que este balón especial se ponga a la venta exclusivamente en tiendas WallMart y Oxxo a partir de este próximo jueves 12 de marzo.