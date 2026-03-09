La Velada del Año 6: cartelera completa y combates de mexicanos (X: La Velada del Año 6)

Entre las sorpresas de esta Velada del Año 6 está convocado Edu Aguirre, y entre las ausencias no se ha considerado a Alana Flores; sin embargo, sí hay algunas mexicanas en la cartelera.

Un combate que redefine el periodismo en la edición de 2026 del espectáculo organizado por Ibai será Edu Aguirre contra Gastón Edul.

Aquí te compartimos la cartelera completa de La Velada 6 de este año y quiénes serán los mexicanos que participarán en la contienda española.

La Velada del Año 6: cartelera completa

Este lunes 9 de marzo se dieron a conocer los nombres de los combatientes que se reunirán en el estadio de La Cartuja de Sevilla, España, este sábado 25 de julio.

A continuación, la cartelera completa de La Velada del Año 6:

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs La Parce

Clersss vs Natalia MX

Kidd Keo vs LITkillah

Alondrisaa vs Angie Velasco

ByViruZz vs Gero Arias

Rivers vs Roro – mexicana

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Fernanfloo vs YoSoyPlex

IlloJuan vs Grefg

Combates de mexicanas en La Velada del Año 6

Serán Samy Rivers y Natalia MX las mexicanas convocadas para subir al ring de La Velada del Año 6.

La streamer mexicana, Rivers formará parte de los combates femeniles, enfrentando a Roro, una tiktoker española conocida por crear contenido de estilo de vida, cocina elaborada y manualidades para su novio. En junio, ambas se pondrán los guantes para disputarse un combate que, de acuerdo con el organizador Ibai Sánchez, “ha sido muy solicitado por la gente”.

Por su parte, Natalia MX, streamer mexicana y presidenta en la Kings League, participará enfrentando a la española Clersss, un combate que reune altas expectativas por el historial de ambas.

Por otra parte, fue sorpresiva la exclusión de Alana Flores para la edición de este año. Pese a su fuerte presencia en el mundo del boxeo amateur, no fue convocada, o por lo menos hasta el momento no se ha anunciado su participación en el evento organizado por Ibai.

El mundo deportivo se sube al ring: la sorpresa de la Velada del Año 2026

Aunque el orden en que fueron anunciados los combates no necesariamente corresponde al orden de las peleas del 25 de julio, según explicó Ibai Sánchez en su directo por YouTube este lunes, el primer combate anunciado fue sorpresa tras la inclusión de dos participantes del mundo del periodismo deportivo.

Se trata de Edu Aguirre contra Gastón Edul, un presentador de televisión y reportero que se hizo famoso por ser el periodista a quien Messi le dijo “¿qué ves, bobo?” hace algunos años, este enfrentamiento fue sorpesivo incluso para Ibai, quien expresó “Nunca pensé que estas dos personas participarían en la Velada del Año”, compartió en directo.