Mauricio Ochmann rechaza acusaciones de despojo en Morelos: esto se sabe del caso

El actor mexicano Mauricio Ochmann salió a desmentir los señalamientos en su contra por un presunto caso de despojo a una mujer adulta mayor en el estado de Morelos, asegurando que no ha recurrido al uso de fuerza pública ni privada.

Señalamientos en su contra

De acuerdo con la denuncia, una mujer afirma que el actor habría realizado acciones que le impiden el acceso a su propiedad, además de modificar estructuras en una zona compartida tras la compra de un terreno colindante.

También se mencionó la supuesta presencia de personal de seguridad durante el conflicto, lo que incrementó la polémica en torno al caso.

La postura del actor

Ante estas acusaciones, Mauricio Ochmann negó los hechos y sostuvo que la información difundida es incorrecta. El actor afirmó que no ha utilizado ningún tipo de fuerza y que la situación forma parte de un proceso legal en curso.

El caso ya es analizado por autoridades en Morelos, quienes serán las encargadas de determinar si existe alguna responsabilidad legal.