México vs Portugal: ¿Se puede pedir un reembolso a Profeco por la ausencia de Cristiano Ronaldo?

México vs Portugal El anuncio oficial del partido incluía a Cristiano Ronaldo para promocionar el encuentro.

El anuncio oficial de la ausencia de Cristiano Ronaldo para la reapertura del Estadio Azteca con el partido entre México y Portugal ha generado decepción en miles de fans que compraron su boleto para ver al goleador del Al-Nassr. Ahora, muchos se están preguntando si pueden pedir un reembolso ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) luego de que el encuentro fuera anunciado con la cara de ‘CR7’

¿Por qué algunos fans quieren pedir reembolso por la ausencia de Cristiano Ronaldo?

La decepción por la no convocatoria de ‘CR7’ para el partido ante México pasó de la decepción al enojo en redes sociales, donde múltiples fans comenzaron a escribir a la Profeco por un posible reembolso de las entradas adquiridas. El argumento principal es que el anuncio oficial del partido mostraba a ‘El Bicho’ dentro de la promoción oficial, señalando que esto podría ser tomado como “publicidad engañosa”.

Sin embargo, las clausulas de Fanki señalan que los eventos, especialmente los deportivos y musicales, pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso e imprevistos como este caso de lesión que dejó fuera a ‘El Comandante’ de este partido.

Por lo tanto, mientras el partido entre México y Portugal, que es el evento anunciado (y no como tal la presencia de Cristiano Ronaldo), la Profeco no puede obligar a dar un reembolso de los boletos adquiridos a través de Fanki, que fue la boletera oficial de este evento.

Además de este problema, se suma la polémica de las imágenes que muestran al ahora Estadio Banorte completando su remodelación a marchas forzadas y con varios elementos aún por terminar y a menos de diez días de que se realice su reapertura. Algunos aficionados y especialistas incluso dudan si todos los elementos estarán completamente terminados para la apertura del Mundial el 11 de junio ante Sudáfrica.