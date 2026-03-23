Meteorito cae en una casa en Texas ¿qué tan común es que una roca espacial impacte zonas habitadas?

Fragmento de Meteorito en Texas La NASA confirmó que el objeto, que viajó a más de 50 mil km/h, generó una onda de choque que se escuchó en varias zonas.

Un meteorito de aproximadamente un metro de diámetro y cerca de una tonelada de peso, paso por el cielo del noroeste de Houston, Texas, Estados Unidos, el cual un pequeño fragmento impactó el pasado fin de semana una vivienda; así lo confirmó la NASA y autoridades locales.

El hecho no dejó personas lesionadas, pero sí daños estructurales y un fuerte estruendo que se percibió en distintos puntos de la ciudad.

Así ocurrió el impacto del meteorito dentro de una casa en Houston

El incidente ocurrió alrededor de las 16:45 horas en el condado de Harris, cuando uno de los fragmentos atravesó el techo de una casa de dos pisos; la roca cayó en una habitación, rebotó y volvió a impactar otra parte del inmueble, según reportes del Departamento de Bomberos de Ponderosa.

La propietaria, Sherrie James, relató que escuchó un ruido fuerte sin saber de qué se trataba. Fue su nieto quien encontró el agujero en el techo y la roca en el interior de la vivienda. “Parecía un fragmento de meteorito”, dijo la residente, quien aseguró sentirse aliviada de que nadie resultara herido.

Confirmación oficial de la NASA

De acuerdo con la NASA, el meteorito se hizo visible a unos 79 kilómetros de altura y avanzó hacia el sureste a una velocidad cercana a los 56 mil kilómetros por hora. Se fragmentó a unos 47 kilómetros de altitud, lo que provocó una onda de presión que generó explosiones sonoras similares a truenos.

Habitantes de zonas como Willowbrook y Northgate Crossing reportaron haber escuchado el estruendo, mientras que otros testigos afirmaron haber visto una bola de fuego, destellos verdes e incluso humo antes del impacto.

En un primer momento, los equipos de emergencia consideraron que podía tratarse de un objeto desprendido de una aeronave. Sin embargo, tras analizar el material, se confirmó que se trataba de un meteorito por su densidad y características.

El jefe de bomberos Fred Windisch señaló que nunca había visto un caso similar en la zona en décadas de servicio, lo que subraya lo inusual del evento.

¿Qué tan común es que un meteorito caiga en una casa?

Aunque cada día entran miles de fragmentos de roca a la atmósfera terrestre, la mayoría se desintegra antes de tocar el suelo. Los casos en los que un meteorito impacta directamente una vivienda son extremadamente raros.

La NASA explica que un meteoro es la roca que se quema al entrar a la atmósfera, mientras que un meteorito es el fragmento que logra llegar a la superficie. En este caso, una parte sobrevivió al descenso y terminó dentro de una casa.

Este evento ocurre pocos días después de otro fenómeno similar en Estados Unidos, donde un objeto espacial generó un fuerte estruendo en regiones de Pensilvania y Ohio.

Aunque estos episodios siguen siendo poco frecuentes, el caso de Houston muestra que los meteoritos pueden alcanzar zonas habitadas, aunque la probabilidad de causar daños o víctimas sigue siendo baja.